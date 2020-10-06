«На месте городских властей я поступил бы так же»: депутат рассказал, почему озаборили Ярославль

«Я бы поступил бы так же»: депутат рассказал, почему озаборили Ярославль
После того как Ярославль массово озаборили, заковав улицы в безлики ограды, на эту тему много и громко тут же высказались урбанисты и дорожные активисты. Их мнение едино — эти заборы ужасны и их нужно убирать. Сегодня своим мнением поделился высокопоставленный депутат — заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов. Вы сейчас удивитесь — он согласен с тем, что эти заборы не делают город безопасным и они отвратительны в эстетическом плане. При этом он объяснил, почему установки оцинкованных оград не смогли избежать городские власти. Публикуем его мнение целиком:
— Поставить такие оцинкованные заборы — это самое простое решение для городских властей, чтобы исполнить выданные ГИБДД предписания и соблюсти требования ГОСТа. Но при этом улицы становятся безопасными только на бумаге, а фактически происходит всё наоборот. Как показывает практика, придорожные ограды только психологически создают вид безопасности, поэтому водители становятся менее бдительными и увеличивается скорость трафика. Но многих такой забор не остановит от перебегания дороги, люди могут перелезть забор и выбежать перед машиной, скорость которой больше, а водитель менее сконцентрирован.
По имеющейся информации, масштабная установка заборов происходит за счёт федеральных средств. Но не будем забывать, обслуживать их всё равно придётся муниципалитету. А даже помыть забор или заметить испорченную секцию — это тоже деньги. Причём деньги уже из городского бюджета. Плюс ко всему заборы доставляют неудобства коммунальщикам при уборке снега и автомобилистам, которые от припаркованного автомобиля идут не на тротуар, а выходят на проезжую часть в поисках прохода между заборов.
При этом я всецело понимаю городскую власть в том плане, что если есть предписания ГИБДД и решения судов по такому «устройству безопасности», то исполнять их нужно. Был бы я на месте городских властей, я бы поступил точно так же, а то штрафов придётся выплачивать значительные суммы. А тут появилась возможность за федеральные средства снять многолетнюю головную боль, которую пришлось бы выполнить. Я сам как депутат сталкивался с этим в своём округе (Антон Капралов является депутатом от Ростовского района. — Прим. ред.)
При этом радует, что на федеральном уровне сейчас вносятся изменения в ГОСТ, регламентирующий установку придорожных оград, и требования становятся не такими однотипными. У органов власти проявляется место для манёвра, необязательно будет ставить забор, возможность будет сажать кусты или делать широкие газоны. Если с умом использовать эти инструменты благоустройства, можно будет сделать и красиво и безопасно. Наблюдаю за возникшей дискуссией, нужно переводить её в конструктивное русло и искать правильное решение, и Ярославль станет и красивым, и безопасным.
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