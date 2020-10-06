«На месте городских властей я поступил бы так же»: депутат рассказал, почему озаборили Ярославль

— Поставить такие оцинкованные заборы — это самое простое решение для городских властей, чтобы исполнить выданные ГИБДД предписания и соблюсти требования ГОСТа. Но при этом улицы становятся безопасными только на бумаге, а фактически происходит всё наоборот. Как показывает практика, придорожные ограды только психологически создают вид безопасности, поэтому водители становятся менее бдительными и увеличивается скорость трафика. Но многих такой забор не остановит от перебегания дороги, люди могут перелезть забор и выбежать перед машиной, скорость которой больше, а водитель менее сконцентрирован.



По имеющейся информации, масштабная установка заборов происходит за счёт федеральных средств. Но не будем забывать, обслуживать их всё равно придётся муниципалитету. А даже помыть забор или заметить испорченную секцию — это тоже деньги. Причём деньги уже из городского бюджета. Плюс ко всему заборы доставляют неудобства коммунальщикам при уборке снега и автомобилистам, которые от припаркованного автомобиля идут не на тротуар, а выходят на проезжую часть в поисках прохода между заборов.

