Смерть от COVID-19 и вторая волна заражений: что случилось за сутки в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья! Ловите подборку самых важных событий, которые произошли в Ярославской области за сутки. Коротко о главном:
- в Ярославской области за последние сутки увеличилось количество заразившихся коронавирусом. COVID-19 подтвердили ещё у 54 человек. Новых выздоровевших за сутки нет. От COVID-19 умерла 65-летняя женщина;
- «Рост сумасшедший»: врачи рассказали о резком всплеске пациентов с пневмонией. В Ярославской области ни власти, ни оперативный штаб, ни Роспотребнадзор официально о второй волне не объявляли, но, похоже, это неизбежность;
- Росстат опубликовал свои данные о смертях от коронавируса в России и в том числе в Ярославской области. И они отличаются от цифр оперштаба. В ведомстве посчитали еще и тех, у кого COVID-19 вызвал смертельные осложнения болезней;
- шквал жалоб в Ярославле обрушился на ярославских медиков из-за работы скорой помощи. Больше всего люди жалуются, что врачей приходится долго ждать. Есть случаи, когда скорая приезжала лишь на следующий день после вызова. Как это объяснили на станции;
- в Ярославле прошла проверка масочного режима на рынке. Продавцу за спущенную на подбородок маску теперь грозит штраф;
- в Ярославле возобновится движение общественного транспорта по Тутаевскому шоссе. В мэрии сообщили, что с 6 октября будет открыт участок между улицами Урицкого и Панина. С этого дня шесть автобусов вернутся на свои привычные маршруты;
- ярославцы забили тревогу из-за экологической проблемы, которая обнаружена недалеко от деревни Медягино Ярославского района — там на поле целые озёра навоза. На место выехали специалисты департамента охраны окружающей среды и осмотрели всё своими глазами.