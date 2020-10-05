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Лес забирает их себе: как выглядят сейчас заброшенные детские лагеря

Фоторепортаж из мест, где раньше отдыхали многие ярославские дети

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Сейчас заброшенные лагеря выглядят жутковато

Сейчас заброшенные лагеря выглядят жутковато

Лес забирает их себе: как выглядят сейчас заброшенные детские лагеря

Когда-то здесь было много детей. Очень много. Ведь каждое лето из города сюда съезжались сотни школьников на отдых. В районе деревни Лютово была какая-то немыслимая концентрация дач и пионерлагерей. Сейчас они все заброшены. На территории некоторых уже растут коттеджные посёлки. Другие зарастают деревьями, и природа забирает их себе.

Ярославец Михаил Костров побывал там, и у него получился очень атмосферный фоторепортаж. Грустное запустение, припорошенное золотой осенью.

На месте лагеря им. Ленина разрастается коттеджный посёлок

На месте лагеря им. Ленина разрастается коттеджный посёлок

Лагерь им. Островского. Когда-то здесь было весело&nbsp;

Лагерь им. Островского. Когда-то здесь было весело 

Корпуса построили в 2004-м, а через несколько лет лагерь закрыли

Корпуса построили в 2004-м, а через несколько лет лагерь закрыли

Печальная библиотека

Печальная библиотека

Запустение и золотая осень

Запустение и золотая осень

Лагерь «Северное сияние» тоже давно пустует

Лагерь «Северное сияние» тоже давно пустует

Скоро все лагерные постройки поглотит лес

Скоро все лагерные постройки поглотит лес

На крышах корпусов уже вырос мох

На крышах корпусов уже вырос мох

Лагерь им. Ульяны Громовой заброшен в начале 90-х

Лагерь им. Ульяны Громовой заброшен в начале 90-х

От него осталось всего несколько построек вот в таком состоянии

От него осталось всего несколько построек вот в таком состоянии

А вокруг вот такие красивые виды

А вокруг вот такие красивые виды

Лагерь «Чайка». Одна стела сохранилась в хорошем состоянии

Лагерь «Чайка». Одна стела сохранилась в хорошем состоянии

От лагеря почти ничего уже не осталось. И территория тоже застраивается коттеджами

От лагеря почти ничего уже не осталось. И территория тоже застраивается коттеджами

Дети сюда уже не вернутся

Дети сюда уже не вернутся

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