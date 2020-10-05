Лес забирает их себе: как выглядят сейчас заброшенные детские лагеря

Когда-то здесь было много детей. Очень много. Ведь каждое лето из города сюда съезжались сотни школьников на отдых. В районе деревни Лютово была какая-то немыслимая концентрация дач и пионерлагерей. Сейчас они все заброшены. На территории некоторых уже растут коттеджные посёлки. Другие зарастают деревьями, и природа забирает их себе.

Ярославец Михаил Костров побывал там, и у него получился очень атмосферный фоторепортаж. Грустное запустение, припорошенное золотой осенью.