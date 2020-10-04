Кладбище красных заборов: куда дели старые ограждения в Ярославле

В Ярославле прошла массовая замена старых красных заборов на новые — серые. Но куда делись те, прежние? Они дожидаются своего часа на территории Спецавтохозяйства.

— Они на огороженной территории аккуратно уложены, — рассказал читатель 76.RU, сделавший снимок в САХе.

И, вероятно, аккуратно потом появятся снова на дорогах.