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Кладбище красных заборов: куда дели старые ограждения в Ярославле

Фото с места

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Заборы лежат аккуратными штабелями

Заборы лежат аккуратными штабелями

Кладбище красных заборов: куда дели старые ограждения в Ярославле

В Ярославле прошла массовая замена старых красных заборов на новые — серые. Но куда делись те, прежние? Они дожидаются своего часа на территории Спецавтохозяйства.

— Они на огороженной территории аккуратно уложены, — рассказал читатель 76.RU, сделавший снимок в САХе.

И, вероятно, аккуратно потом появятся снова на дорогах.

Недавно это стояло по всему городу

Недавно это стояло по всему городу

— Что же касается старых ограждений, которые демонтируют, то они будут переданы в МУП «Городское спецавтохозяйство» для дальнейшего использования на улично-дорожной сети, — рассказывали в Единой дежурно-диспетчерской службе мэрии Ярославля в конце сентября, когда разразился большой городской скандал с озабориванием.

СЮЖЕТ

Заборизация Ярославля

В считаные дни на улицах города появились оцинкованные серые заборы. Власти уверяют, что все ограждения поставлены по требованиям ГОСТа. Однако дорожные активисты и жители города изумляются, как бестолково в некоторых местах стоят эти заборы. Про абсурд с заборизацией Ярославля высказался и известный урбанист Илья Варламов. Резкое мнение высказал и активист Темур Абдуллаев.

Почему вдруг так внезапно город изуродовали серыми заборами, кому это выгодно и почему городские власти оказались неспособны на это повлиять — в нашем большом разборе ситуации.

Ждут своего часа

Ждут своего часа

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