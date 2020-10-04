Кладбище красных заборов: куда дели старые ограждения в Ярославле
В Ярославле прошла массовая замена старых красных заборов на новые — серые. Но куда делись те, прежние? Они дожидаются своего часа на территории Спецавтохозяйства.
— Они на огороженной территории аккуратно уложены, — рассказал читатель 76.RU, сделавший снимок в САХе.
И, вероятно, аккуратно потом появятся снова на дорогах.
— Что же касается старых ограждений, которые демонтируют, то они будут переданы в МУП «Городское спецавтохозяйство» для дальнейшего использования на улично-дорожной сети, — рассказывали в Единой дежурно-диспетчерской службе мэрии Ярославля в конце сентября, когда разразился большой городской скандал с озабориванием.
В считаные дни на улицах города появились оцинкованные серые заборы. Власти уверяют, что все ограждения поставлены по требованиям ГОСТа. Однако дорожные активисты и жители города изумляются, как бестолково в некоторых местах стоят эти заборы. Про абсурд с заборизацией Ярославля высказался и известный урбанист Илья Варламов. Резкое мнение высказал и активист Темур Абдуллаев.
Почему вдруг так внезапно город изуродовали серыми заборами, кому это выгодно и почему городские власти оказались неспособны на это повлиять — в нашем большом разборе ситуации.