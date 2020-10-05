Похороны убитых девочек и заявление губернатора по COVID: что случилось за выходные. Коротко

Доброе утро, друзья! Если вы провели выходные, не читая новости, то мы собрали для вас компактную подборку всех главных событий, произошедших за это время. Будьте в курсе:



«Жесткие меры будут неизбежны»: губернатор Ярославской области выступил с обращением по коронавирусу.