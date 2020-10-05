Похороны убитых девочек и заявление губернатора по COVID: что случилось за выходные. Коротко

Доброе утро, друзья! Если вы провели выходные, не читая новости, то мы собрали для вас компактную подборку всех главных событий, произошедших за это время. Будьте в курсе:
- «Жесткие меры будут неизбежны»: губернатор Ярославской области выступил с обращением по коронавирусу.
- В Ярославле из-за коронавируса закроют популярный автобусный маршрут.
- На могиле игрушки, цветы и конфеты: убитых девочек-сестёр похоронили в Рыбинске. А полицейские рассказали, как поймали маньяка, расчленившего школьниц.
- Где же скидка? Пассажиры запутались в оплате проезда по картам. Объясняем, как это работает.
- В Ярославле пассажиров общественного транспорта стали заносить в чёрные списки.
- «Повернула и не посмотрела»: в центре Ярославля мотоциклистка влетела в автомобиль. Видео.