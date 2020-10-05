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Похороны убитых девочек и заявление губернатора по COVID: что случилось за выходные. Коротко

Главные новости в Ярославской области

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Даём обзор самых обсуждаемых новостей за уик-энд

Даём обзор самых обсуждаемых новостей за уик-энд

Доброе утро, друзья! Если вы провели выходные, не читая новости, то мы собрали для вас компактную подборку всех главных событий, произошедших за это время. Будьте в курсе:

  • «Повернула и не посмотрела»: в центре Ярославля мотоциклистка влетела в автомобиль. Видео.

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