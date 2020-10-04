«Носила маску, теперь лежу с COVID»: ярославцы разругались из-за масок и коронавирусных ограничений

Ярославцы разругались из-за масок и коронавирусных ограничений
Вчера губернатор Ярославской области выступил с обращением к жителям региона. Дмитрий Миронов высказался о коронавирусных ограничениях и масочном режиме. Губернатор призвал ярославцев соблюдать масочный режим. В противном случае в регионе придётся применять жёсткие меры.
Это обращение вызвало неоднозначную реакцию у ярославцев. Кто-то с губернатором согласился, а некоторые начали говорить о бесполезности и опасности масок. В результате к общему знаменателю прийти не удалось и ярославцы поспорили из-за коронавирусных ограничений.
Почетный гражданин:
— Посмотрите на Китай. Масочный режим, изоляция очагов, личная гигиена и гигиена общественных мест. Никакого жёсткого карантина и 1,5 миллиарда человек в дикой скученности победили коронавирус. Мы же, как бараны, будем спорить с медиками и вирусологами о бесполезности масок, ругать власть, ждать спасительную вакцину и так далее. Даже маску надеть на рожу не в состоянии и помыть руки после поручней в транспорте.
Екатерина:
— Жёсткие меры будут неизбежны? Какие? Опять закроют школы, детские сады, предприятия и организации. Люди будут сидеть дома без работы, без денег, обучать своих детей? Хватит загонять простых людей в угол! Дайте спокойно жить, а не существовать! Сезонные заболевания как были, так и будут всегда, сейчас всё под коронавирус приписывают! Люди злые в больницах, в магазинах и на улице! Куда мы катимся?
Неравнодушный ярославец:
— Проведение Дня города — пусковой момент резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в городе.
Валентина:
— Ношу маску, соблюдаю дистанцию и всё равно заболела. Фигня всё это.
Ирина:
— Все замечательно, забота в словах. А в реальности — переполненные автобусы, толпы в поликлиниках, отказ в госпитализации. Если привезли ночью, КТ на корону не делают и не берут человека, так как в одной палате ковидные, в другой — бесковидные, а изолятора для такого случая нет. Весело живем. Надежда только на маску.
Надежда:
— У меня подруга маску не снимала с марта. На работе, в транспорте и магазинах сама надевала. В данный момент лежит с ковидом, очень тяжело переносит. Вот вам маска. Она сама смеётся над этим.