«Носила маску, теперь лежу с COVID»: ярославцы разругались из-за масок и коронавирусных ограничений

Почетный гражданин:

— Посмотрите на Китай. Масочный режим, изоляция очагов, личная гигиена и гигиена общественных мест. Никакого жёсткого карантина и 1,5 миллиарда человек в дикой скученности победили коронавирус. Мы же, как бараны, будем спорить с медиками и вирусологами о бесполезности масок, ругать власть, ждать спасительную вакцину и так далее. Даже маску надеть на рожу не в состоянии и помыть руки после поручней в транспорте.

Екатерина:

— Жёсткие меры будут неизбежны? Какие? Опять закроют школы, детские сады, предприятия и организации. Люди будут сидеть дома без работы, без денег, обучать своих детей? Хватит загонять простых людей в угол! Дайте спокойно жить, а не существовать! Сезонные заболевания как были, так и будут всегда, сейчас всё под коронавирус приписывают! Люди злые в больницах, в магазинах и на улице! Куда мы катимся?

Неравнодушный ярославец:

— Проведение Дня города — пусковой момент резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в городе.

Валентина:

— Ношу маску, соблюдаю дистанцию и всё равно заболела. Фигня всё это.