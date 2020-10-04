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Заявление губернатора и новый антирекорд: что случилось в Ярославской области. Коротко

Публикуем главные новости к утру 4 октября

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Самые важные новости к утру 4 октября

Самые важные новости к утру 4 октября

Доброе утро, друзья!

Чтобы вы были в курсе главных новостей, которые произошли в Ярославской области к утру 4 октября, мы собрали короткий дайджест.

Самое важное за стуки, коротко:

  • В ярославском общественном транспорте появились чёрные списки для некоторых пассажиров. Разбираемся, кто туда попадает. Кроме того, мы рассказали, как получить скидку в транспорте при оплате картой;
  • По данным на утро 3 октября, в Ярославской области за сутки коронавирус выявили у 60 человек. К слову, это новый антирекорд;
  • Губернатор Ярославской области выступил с обращением к жителям региона. Дмитрий Миронов рассказал о коронавирусных ограничениях и масочном режиме;
  • В Ярославле днём 3 октября произошла авария на электросетях. В результате ЧП электричество отключилось в Красноперекопском районе города. Тысячи людей оказались без света;
  • В Ярославле остановят работу автобусного маршрута № 22°С. Автобусы перестанут ходить в понедельник, 5 октября. В мэрии эту меру связали с коронавирусом.

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