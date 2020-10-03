3 октября суббота
СЕЙЧАС +18°С
usd 78.09
eur 91.58
Тема дняГубернатор высказался о COVID-ограничениях

Все новости

Все новости

Речные монстры: житель Ярославской области рассказал, как вылавливает гигантских рыбин

Изучаем фотографии улова и советы рыбака

266
Обсудить

Поделиться

Мы собрали подборку&nbsp;громадных рыб, которых выловили в Ярославской области

Мы собрали подборку громадных рыб, которых выловили в Ярославской области

Житель Рыбинска похвастался уловом из водохранилища

Житель Рыбинска Сергей Лисов почти каждый день вылавливает из Рыбинского водохранилища огромных монстров. Размеры некоторых рыбин поражают.

Мы собрали подборку из пяти громадных рыб, которых выловили в Ярославской области.

«Капризная рыба»

Сергей признаётся, что таких монстров вытягивать из воды ему несложно. Благодаря многолетнему опыту мужчина стал настоящим профессионалом в рыбалке.

Для хорошего улова важны места

— Улов зависит не только от техники ловли, но и правильно подобранного места, — говорит Сергей.

Новички допускают много ошибок

— Надо быть готовым к большому улову, — поделился Сергей.

Рыбак отметил, что многие начинающие выбирают неправильные снасти, форсируют рыбу не так, как нужно. Это и влияет на улов.

Рыба в человеческий рост

Этого гигантского сома рыбак вытащил из воды всего за 15 минут. Вес монстра — 30 килограммов.

Штиль поспособствовал улову

Помимо опыта и сноровки на улов влияет погода.

Желаем вам хорошей рыбалки!

Напомним, ранее мы рассказывали, как мужчина случайно поймал сома в человеческий рост. Рыбаки говорили, что не ожидали поймать такую громадину, да ещё и рядом с берегом.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Рыбинскрыбарыбалка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!