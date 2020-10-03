Речные монстры: житель Ярославской области рассказал, как вылавливает гигантских рыбин

Рыбак отметил, что многие начинающие выбирают неправильные снасти, форсируют рыбу не так, как нужно. Это и влияет на улов.

Рыба в человеческий рост



Этого гигантского сома рыбак вытащил из воды всего за 15 минут. Вес монстра — 30 килограммов.