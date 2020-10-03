Речные монстры: житель Ярославской области рассказал, как вылавливает гигантских рыбин

Житель Рыбинска похвастался уловом из водохранилища
Житель Рыбинска Сергей Лисов почти каждый день вылавливает из Рыбинского водохранилища огромных монстров. Размеры некоторых рыбин поражают.
Мы собрали подборку из пяти громадных рыб, которых выловили в Ярославской области.
«Капризная рыба»
Сергей признаётся, что таких монстров вытягивать из воды ему несложно. Благодаря многолетнему опыту мужчина стал настоящим профессионалом в рыбалке.
Для хорошего улова важны места
— Улов зависит не только от техники ловли, но и правильно подобранного места, — говорит Сергей.
Новички допускают много ошибок
— Надо быть готовым к большому улову, — поделился Сергей.
Рыбак отметил, что многие начинающие выбирают неправильные снасти, форсируют рыбу не так, как нужно. Это и влияет на улов.
Рыба в человеческий рост
Этого гигантского сома рыбак вытащил из воды всего за 15 минут. Вес монстра — 30 килограммов.
Штиль поспособствовал улову
Помимо опыта и сноровки на улов влияет погода.
Желаем вам хорошей рыбалки!
Напомним, ранее мы рассказывали, как мужчина случайно поймал сома в человеческий рост. Рыбаки говорили, что не ожидали поймать такую громадину, да ещё и рядом с берегом.