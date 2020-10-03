Всплеск коронавируса и дистант в вузах: что случилось за сутки в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья! Сделали подборку самых важных новостей за прошедшие сутки. Коротко о главном:
- дело об убийстве двух девочек в Рыбинске стало одним из самых громких за последнее время. Начальник отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области Игорь Румянцев рассказал, как ловили маньяка;
- по данным на 2 октября, за сутки в Ярославской области выявлено 56 новых случаев коронавируса. При этом за сутки резко выросло количество пациентов, которым потребовалась госпитализация;
- в Ростовском районе Ярославской области местная лаборатория Роспотребнадзора ушла на карантин. Там коронавирусом заразились несколько сотрудников;
- в Ярославле несколько крупных вузов перевели на дистант;
- в Ярославском государственном педагогическом университете имени Ушинского из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вводят так называемый смешанный формат обучения;
- в Кировском районном суде Ярославля рассмотрели меру пресечения для задержанного накануне начальника тыла регионального УМВД Алексея Ключарева. Его отправили под домашний арест. Ключарева подозревают в превышении должностных полномочий;
- в Заволжском суде Ярославля услышали приговор ещё два фигуранта громкого дела о пытках в ярославской колонии Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко. Бывшие уфсиновцы получили реальные сроки за избиение заключённых;
- ярославец Денис Мильто выиграл в лотерею 1 миллион рублей. Ярославец рассказал, на что потратит деньги.