Милая старушка — опасна: что надо сделать родителям, чтобы уберечь ребенка на улице. Список

Поисковики рассказали, что надо сделать, чтобы уберечь ребенка на улице
Объявления о пропавших детях довольно часто мелькают в наших лентах в соцсетях. Многие из них — так называемые бегунки, которые сами уходят из дома. К счастью, большинство потом всё-таки благополучно находятся. Но случаются и трагедии. Один из последних примеров — пропавшую в Нижегородской области 9-летнюю девочку нашли убитой. Зверство совершил бывший сожитель ее матери. Но даже если исключить столкновение ребенка с преступником, всё равно на улице его может подстерегать немало опасностей. А в ситуации, когда сын или дочь вдруг не приходит домой в назначенное время, на самом деле может оказаться любой родитель.
Что нужно знать ребенку, чтобы не потеряться, а взрослому — чтобы не потерять, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Научите ребенка громко кричать
Итак, что опытные поисковики советуют рассказать своим детям:
- Всегда на любые предложения говорить «нет» незнакомым людям. Объясните, что никто не способен отличить по внешности «хорошего» человека от «плохого» и что доброжелательная молодая девушка всё равно чужая, а милая старушка может быть более опасна, чем любой прохожий.
- Научите детей не стесняться просить о помощи. Объясните также, кого можно просить: маму с ребенком, полицейского, охранника в торговом центре, любого работника того места, в котором он находится: продавца, кассира, билетера в кинотеатре. Выучите с ребенком главное правило потерявшегося: если ты понял, что потерялся, оставайся на месте!
- Объясните ребенку, что если кто-то пытается заставить его что-то сделать, угрожая чем угодно, он должен немедленно рассказать об этом вам. Вашему ребенку надо четко усвоить, что он никому ничего не должен!
- Научите ребенка не только следить за временем, но и звонить вам, когда он откуда-то возвращается. Покажите на своем примере, что вы, взрослые люди, делаете то же самое. Сами звоните вечером друг другу, когда выходите с работы. Объясните, что это — беспокойство друг о друге, а не контроль, что это полезная привычка, иногда спасающая позвонившего, если он не появляется вовремя.
- Объясните ребенку, что, если после школы или кружка его без вашего предупреждения встречает не тот, кто обычно, ему следует позвонить вам и уточнить, кто конкретно должен его забирать.
- Научите ребенка громко-громко кричать. Всю жизнь мы объясняем детям, что они должны вести себя тихо и не мешать окружающим, поэтому, когда возникает угроза их жизни, они молчат. Кричать он должен, если потерялся, в том числе и в городе, и если кто-то пытается его схватить или проявляет по отношению к нему агрессию.
- Пройдите с ребенком дорогу от дома до школы и обратно. Посмотрите, через какие «опасные» места лежит его путь: гаражи, стройки, свалки, разрушенные дома, темные переулки. Подумайте: возможно, есть путь более безопасный — освещенный, многолюдный.
- Научите ребенка правилам безопасности в интернете: не вывешивать в открытом доступе свои фотографии и контакты, не реагировать ни на какие заманчивые предложения от чужих людей. Объясните, какие существуют опасности. Время от времени просматривайте список виртуальных друзей вашего ребенка, обращайте внимание на взрослых людей, смотрите, какие группы он читает и на какие паблики подписан.
Чаще фотографируйте
А теперь правила по детской безопасности для родителей:
- Старайтесь чаще фотографировать своего ребенка. Это нужно на тот случай, если придется его искать. Знайте его гардероб, чтобы, если пропал подросток, можно было определить, в чем он ушел и взял ли с собой запас вещей. Если вы с ребенком идете на мероприятие, где будет много народу, сфотографируйте его перед выходом: в ситуации потери ребенка родители часто из-за стресса не могут вспомнить, во что он был одет.
- Контролируйте время, когда ребенок должен прийти домой. Если он задерживается на полчаса, начинайте звонить: учителю, его друзьям, преподавателю кружка, родителям друзей. Не испытывайте неловкости, когда приходится беспокоить других людей из-за того, что ваш ребенок не пришел вовремя: ситуация пропажи ребенка — экстремальная, и в ней вы просто обязаны это сделать как можно скорее! Даже если он вернется через полчаса и окажется, что он всего лишь заигрался с друзьями.
- Если ребенок или кто-то из ваших взрослых родственников звонит и просит его встретить, не поленитесь и встретьте его, не говорите: «Сам дойдешь, уже большой»! Человеку может быть неловко объяснять причину своей просьбы по телефону, он не всегда может сказать: «Мне кажется, что за мной идут». Просто выполните его просьбу, это может спасти ему жизнь.
- Договоритесь с классным руководителем, что всегда, если ребенок не идет в школу, вы ему звоните, и если вы не звоните, а ребенок не пришел, учитель сразу же звонит вам. В большинстве случаев, когда ребенок не дошел с утра до школы, мы узнаем об этом только вечером, когда он не вернулся домой.
- Телефон ребенка должен быть оформлен на вас. Сотовый оператор выдает распечатки его звонков только тому, на кого зарегистрирован телефон, причем информацию о том, где находится абонент с телефоном, вы получите в лучшем случае через
2–3 дня— и это еще одна причина, по которой следует начинать поиск как можно раньше.
- Пользуйтесь современными гаджетами и программами для того, чтобы обезопасить своих детей и пожилых родственников. В смартфоны можно установить GPS-локаторы членов вашей семьи. Также можно купить для них GPS-трекеры.
- В случае пропажи ребенка не ждите, сразу звоните в 112 — службу экстренной помощи. Ваш звонок — это уже принятое заявление о пропаже. «Правила трех суток» не существует! Ни в отношении детей, ни в отношении взрослых. Подать заявление о том, что пропал человек, может любой из нас, независимо от родственных связей с пропавшим.
- И самое главное — не ругайте ребенка, когда он найдется, не кричите на него. Объясните ему, что вы волновались, расскажите о тех бедах, которые могли с ним произойти. Важно его не напугать, потому что дети, которые действительно потерялись, могут так бояться наказания, что сами будут прятаться и не отзываться.
Напомним, также поисковики недавно рассказали, куда чаще всего пропадают люди в Ярославской области. В материале есть и советы, как вести себя, если потерялись вы сами или кто-то из ваших близких.