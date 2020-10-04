Милая старушка — опасна: что надо сделать родителям, чтобы уберечь ребенка на улице. Список

Объявления о пропавших детях довольно часто мелькают в наших лентах в соцсетях. Многие из них — так называемые бегунки, которые сами уходят из дома. К счастью, большинство потом всё-таки благополучно находятся. Но случаются и трагедии. Один из последних примеров — пропавшую в Нижегородской области 9-летнюю девочку нашли убитой. Зверство совершил бывший сожитель ее матери. Но даже если исключить столкновение ребенка с преступником, всё равно на улице его может подстерегать немало опасностей. А в ситуации, когда сын или дочь вдруг не приходит домой в назначенное время, на самом деле может оказаться любой родитель.