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СрочноКак ловили рыбинского маньяка: новые подробности

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Облава в борделе и нападение на ребёнка: что случилось за сутки в Ярославской области. Коротко

Рассказываем о самых главных новостях региона, актуальных на утро 2 октября

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Коротко о самых важных новостях за прошедшие сутки

Коротко о самых важных новостях за прошедшие сутки

Доброе утро, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за сутки в Ярославской области. Коротко о важном:

  • автобус, который возит людей по маршруту Ярославль — Рыбинск, попал в ДТП с трактором на трассе. Видео с места;

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