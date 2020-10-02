Облава в борделе и нападение на ребёнка: что случилось за сутки в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за сутки в Ярославской области. Коротко о важном:
- вчера утром в Брагино случилось два ДТП. И район намертво встал в гигантскую пробку;
- в Ярославле на Тверицкой набережной сгорел грузовик. Публикуем видео пожара;
- цифры всё больше. Федеральный оперштаб озвучил новые данные по коронавирусу;
- автобус, который возит людей по маршруту Ярославль — Рыбинск, попал в ДТП с трактором на трассе. Видео с места;
- в Ярославле полицейский жёстко скрутил подростка. Потасовку сняли на видео друзья школьника.
Обе стороны конфликта рассказали свою версию;
- в Ярославле задержан высокопоставленный сотрудник УМВД. Его подозревают в превышении должностных полномочий;
- сегодня в Ярославской области первые 20 добровольцев сделали прививки от COVID-19. Где проводят вакцинацию, кто может на неё рассчитывать и комментарии первопроходцев;
- в Ярославле накрыли два притона с проститутками;
- в Ярославской области наказали владельца собаки, покусавшей ребенка — подробности жуткой истории.