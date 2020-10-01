Упёрлись в заборы: в Ярославле власти решили наставить ещё больше оцинкованных ограждений

В Ярославле власти решили наставить ещё больше оцинкованных ограждений
Чиновники мэрии Ярославля ответили людям, возмущённым озабориванием города, как выбирали места: где ставить оцинкованные ограды, а где — нет.
— Пешеходные ограждения устанавливались в местах, определённых государственными стандартами, — сообщил первый заместитель Департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Алексей Зиновьев. — Заявка с адресным перечнем формировалась в 2019 году с учётом аварийности и решений судов по указанным участкам. В соответствии с требованиями ГОСТ, ограждение предназначено для предотвращения перехода пешеходами автомобильных дорог в неустановленных местах.
Также в руководстве ДГХ заверили, что не собираются останавливаться на достигнутом — заборов со временем будет ещё больше. И они будут выглядеть точно так же — все для той же безопасности, как утверждают чиновники, и по решению судов.
— Вид применяемых в городе Ярославле пешеходных ограждений определён утверждённым типовым решением, — добавил Алексей Зиновьев. — Изменение типовых решений не планируется.
Хотя раньше мэр Ярославля Владимир Волков говорил про почти такие же оградки, только красного цвета, что их зачастую ставят бестолково.
— Существующие ограждения в городе не соответствуют современным тенденциям градостроительства. Ограждений действительно слишком много, в ряде мест их установка нецелесообразна. Они сковывают пространство, а неухоженный внешний вид нарушает гармонию визуального восприятия, — говорил Владимир Волков в феврале этого года.
И уверял, что «при установке дорожных ограждений учитывается планировка городских улиц, каждый участок прорабатывается» и что «планируется определить цветовую гамму, которая не будет напрягать зрение и создавать диссонанс в окружающем архитектурном мире».
При этом специалисты по городской среде уверяют, что подобные ограды, как правило, не спасают пешеходов при ДТП, так как при ударе они разлетаются шрапнелью и могут зацепить большее количество людей, чем капот автомобиля. Кроме того, эти конструкции, по мнению урбанистов, отнимают место у тротуара, мешают водителям выходить из автомобиля, доставляют неудобства коммунальщикам при уборке улиц и уродуют облик города. И это ещё не всё — заборы хлипкие, но создают чувство ложной безопасности и провоцируют водителей на увеличение скорости.
Напомним, более 20 километров заборов наставили в Ярославле и Рыбинске за несколько дней. Причём нашему региону денег на это досталось больше, чем всем остальным. Блогер-урбанист Илья Варламов тут же отреагировал на это и заявил, что чиновники творят хрень, а ранее урбанист из Ярославля рассказал, почему это плохо. К заборному протесту присоединились автомобилисты — дорожный активист разнёс в прямом эфире мэра Ярославля.