Упёрлись в заборы: в Ярославле власти решили наставить ещё больше оцинкованных ограждений

Хотя раньше мэр Ярославля Владимир Волков говорил про почти такие же оградки, только красного цвета, что их зачастую ставят бестолково.



— Существующие ограждения в городе не соответствуют современным тенденциям градостроительства. Ограждений действительно слишком много, в ряде мест их установка нецелесообразна. Они сковывают пространство, а неухоженный внешний вид нарушает гармонию визуального восприятия, — говорил Владимир Волков в феврале этого года.



И уверял, что «при установке дорожных ограждений учитывается планировка городских улиц, каждый участок прорабатывается» и что «планируется определить цветовую гамму, которая не будет напрягать зрение и создавать диссонанс в окружающем архитектурном мире».

