Открыли обновленный сквер на проспекте Машиностроителей: смотрим, что там сделали

Открыли обновленный сквер на проспекте Машиностроителей в Ярославле
В Ярославле завершили работы в сквере на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе. Благоустройство здесь было сделано по проекту «Решаем вместе!».
В сквере установили сцену для праздников, на площадку перед ней уложили двухцветную плитку. А оставшуюся территорию поделили на несколько зон для людей разных возрастов. Для детей здесь поставили городок, для подростков — спортивную площадку с роллердромом, для пожилых — лавочки. По периметру сквера высадили 50 деревьев, уложили готовый рулонный газон.
— Все этапы выполнялись под нашим контролем. Сейчас замечаний, касающихся качества, к подрядчику нет. Завтра будут подписаны документы о введении объекта в эксплуатацию. Надеюсь, заволжане оценят новое место отдыха, — отметил директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Глеб Масленцев.
Власти отметили, что рабочие уложились в отведенный им срок — до 30 сентября.
Вам понравился новый облик этой территории?
Напомним, также в этом году благоустроили сквер на площади Труда. А зимой планируют начать ремонт самого проспекта Машиностроителей.