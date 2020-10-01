1 октября четверг
СЕЙЧАС +14°С
usd 78.78
eur 92.43
Тема дняПрививки от COVID-19: где сделать и чем они опасны

Все новости

Все новости

Открыли обновленный сквер на проспекте Машиностроителей: смотрим, что там сделали

У ярославских властей претензий к подрядчику нет

762
Обсудить

Поделиться

Сквер на проспекте Машиностроителей благоустроили в срок

Сквер на проспекте Машиностроителей благоустроили в срок

Открыли обновленный сквер на проспекте Машиностроителей в Ярославле

В Ярославле завершили работы в сквере на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе. Благоустройство здесь было сделано по проекту «Решаем вместе!».

В сквере установили сцену для праздников, на площадку перед ней уложили двухцветную плитку. А оставшуюся территорию поделили на несколько зон для людей разных возрастов. Для детей здесь поставили городок, для подростков — спортивную площадку с роллердромом, для пожилых — лавочки. По периметру сквера высадили 50 деревьев, уложили готовый рулонный газон.

Вот таким проектировали сквер в Заволжском районе

Вот таким проектировали сквер в Заволжском районе

Сделали игровые зоны для детей&nbsp;

Сделали игровые зоны для детей 

Спортивная площадка для подростков

Спортивная площадка для подростков

Лавочки для пожилых людей

Лавочки для пожилых людей

— Все этапы выполнялись под нашим контролем. Сейчас замечаний, касающихся качества, к подрядчику нет. Завтра будут подписаны документы о введении объекта в эксплуатацию. Надеюсь, заволжане оценят новое место отдыха, — отметил директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Глеб Масленцев.

Власти отметили, что рабочие уложились в отведенный им срок — до 30 сентября.

Власти говорят, что претензий к качеству нет

Власти говорят, что претензий к качеству нет

Территория перед сценой — в плитке

Территория перед сценой — в плитке

Вам понравился новый облик этой территории?

    Напомним, также в этом году благоустроили сквер на площади Труда. А зимой планируют начать ремонт самого проспекта Машиностроителей.

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК3
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    проспект Машиностроителейсквер
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!