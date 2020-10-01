Открыли обновленный сквер на проспекте Машиностроителей: смотрим, что там сделали

В Ярославле завершили работы в сквере на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе. Благоустройство здесь было сделано по проекту «Решаем вместе!».



В сквере установили сцену для праздников, на площадку перед ней уложили двухцветную плитку. А оставшуюся территорию поделили на несколько зон для людей разных возрастов. Для детей здесь поставили городок, для подростков — спортивную площадку с роллердромом, для пожилых — лавочки. По периметру сквера высадили 50 деревьев, уложили готовый рулонный газон.

