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«Не поддавайтесь панике»: над Ярославлем завоют сирены

Когда будут проверять систему оповещения

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Специалисты МЧС несколько раз в год проверяют систему оповещения населения

Специалисты МЧС несколько раз в год проверяют систему оповещения населения

В Ярославской области проверят систему оповещения

В Ярославской области проверят систему оповещения населения. В регионе 2 октября с 10 до 12 часов будут выть сирены, включат уличные громкоговорители, а также оповещение по радио и телевидению.

— Будут работать и локальные системы оповещения в районах рядом с потенциально опасными объектами, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Жителей области просят не поддаваться панике и не предпринимать никаких действий, услышав сирену во время проверки системы оповещения.

Такие проверки специалисты МЧС устраивают несколько раз в год. В прошлом году в Рыбинске, чтобы не тревожить жителей, вместо сигнала сирены решили включить музыку.

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сирена
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