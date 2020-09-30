«Не поддавайтесь панике»: над Ярославлем завоют сирены

В Ярославской области проверят систему оповещения населения. В регионе 2 октября с 10 до 12 часов будут выть сирены, включат уличные громкоговорители, а также оповещение по радио и телевидению.

— Будут работать и локальные системы оповещения в районах рядом с потенциально опасными объектами, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Жителей области просят не поддаваться панике и не предпринимать никаких действий, услышав сирену во время проверки системы оповещения.