«Не поддавайтесь панике»: над Ярославлем завоют сирены

В Ярославской области проверят систему оповещения
В Ярославской области проверят систему оповещения населения. В регионе
— Будут работать и локальные системы оповещения в районах рядом с потенциально опасными объектами, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Жителей области просят не поддаваться панике и не предпринимать никаких действий, услышав сирену во время проверки системы оповещения.
Такие проверки специалисты МЧС устраивают несколько раз в год. В прошлом году в Рыбинске, чтобы не тревожить жителей, вместо сигнала сирены решили включить музыку.