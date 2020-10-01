Антирекорд по ковиду и смерть учительницы: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Привет, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за последние сутки. Коротко о важном к утру 1 октября:
- власти Ярославля встретились с жильцами взорвавшегося дома — людей просят поскорее выехать из отеля;
- еще одну школу в Ярославской области полностью закрыли на карантин. Причиной стало распространение коронавируса;
- в Ярославском районе пьяный водитель сбил пешехода — теперь он пойдет под суд;
- количество заболевших коронавирусом в Ярославской области растет. Сегодня поставлен рекорд сентября по новым случаям;
- власти нашли деньги на новые квартиры для людей из взорвавшегося в Ярославле дома на улице Батова. Но достанутся они не всем;
- в Ярославской области власти объявили о «заморозке» коронавирусных ограничений. В оперативном штабе объяснили, что это означает;
- в Ярославле и Рыбинске с завтрашнего дня подешевеет проезд в общественном транспорте. Но не для всех. Стало известно, как можно будет ежедневно экономить на поездках;
- в Ярославской области умерла учительница школы, закрытой на карантин из-за коронавируса.