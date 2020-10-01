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Антирекорд по ковиду и смерть учительницы: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Публикуем главные новости региона, актуальные на утро 1 октября

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Главные события вчерашнего дня в основном связаны с пандемией коронавируса&nbsp;

Главные события вчерашнего дня в основном связаны с пандемией коронавируса 

Привет, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за последние сутки. Коротко о важном к утру 1 октября:

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COVID-19Ярославлькоронавирус
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