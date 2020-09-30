Масочные облавы и скандал из-за взорвавшегося дома: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Коротко рассказываем о самых значимых новостях за прошедшие сутки. О коронавирусе и не только:
- в Ярославской области 29 сентября зафиксировано
50 новыхзаболевших COVID-19;
- количество заразившихся растёт каждый день, а вот масочный режим соблюдает всё меньшее количество ярославцев. Мэру города это не понравилось, он решил ужесточить контроль. Владимир Волков распорядился провести рейды по проверке соблюдения масочного режима в магазинах, кафе и общественном транспорте;
- правда, не только горожане, но и некоторые чиновники нарушают масочный режим. Начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма Наталия Скорюкова была признана виновной в административном правонарушении за то, что гуляла в ресторане, когда они все должны были быть закрыты из-за пандемии;
- в Ярославле врач приемного отделения городской больницы
№ 2заболел коронавирусом. Как оказалось, отделение на карантин закрывать не стали;
- 29 сентября стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о досрочных длительных каникулах для школьников столицы. Родителям ярославских школьников пока можно не волноваться — досрочные каникулы в нашем регионе не планируются;
- на трассе в Ярославской области опрокинулся лесовоз. В ДТП погибли два человека;
- депутаты Ярославской областной думы разработали законопроект о дополнительных льготах для многодетных семей. Тысячи жителей Ярославской области могут освободить от транспортного налога;
- новый виток скандала между чиновниками и жильцами взорвавшегося дома на улице Батова. Власти торопят людей поскорее снять себе жилье, но жители им не доверяют. Репортаж со встречи.