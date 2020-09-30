30 сентября среда
СЕЙЧАС +11°С
usd 79.68
eur 93.02
Тема дняМама школьника - о трудностях бесплатной медицины

Все новости

Все новости

Масочные облавы и скандал из-за взорвавшегося дома: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Главные новости к утру 30 сентября

939
Обсудить

Поделиться

Самые главные новости региона на утро пятницы

Самые главные новости региона на утро пятницы

Доброе утро, друзья! Коротко рассказываем о самых значимых новостях за прошедшие сутки. О коронавирусе и не только:

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПЯрославльвзрыв газамаскиновостикоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!