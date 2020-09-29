«Приснится же такое»: жители города отреагировали на программу развития Ярославля до 2030 года

Гость:



— Странно, что чиновники нам не предложили программу на 100 лет. Там бы точно никто и не вспомнил.



Гость:



— Добрынинский путепровод уже 2 года починить не могут, улица Пушкина так и не сделана, Тутаевское шоссе тоже не могут доделать уже 2 года, и ещё куча всяких примеров. Ох уж эти сказочники и их сказки.



Гость:



— Эту программу чиновников можно сравнить только с программой Трампа по освоению Луны и Марса.



Гость:



— Я же говорю, они живут в своей искажённой реальности! В их заборном Зазеркалье всё чудесно: зарплата жителей 50 тысяч, рост населения полным ходом, никто не уезжает, наоборот, возвращаются в Ярославль, никто не умирает, медицина на самом высоком уровне.



Иван:



— Для меня дороже всех этих прожектов было бы письменное обязательство властей прекратить точечную застройку, убивающую самобытность Ярославля и превращающую его в хаотичное нагромождение домов «окна — в окна». Притом что вокруг города — поля для строительства, вот и тянули бы новые дороги в новые районы. Да и на эстетический вид всяческих пристроек главные архитекторы города и области давно не обращают внимания. Уверено движем караван к сараю.

