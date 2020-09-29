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Тема дняКто и зачем наставил заборы по всему Ярославлю

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«Приснится же такое»: жители города отреагировали на программу развития Ярославля до 2030 года

Публикуем мнения горожан

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По планам Ярославль за 10 лет должен сильно преобразиться

По планам Ярославль за 10 лет должен сильно преобразиться

В Ярославле разработали стратегию социально-экономического развития на ближайшее десятилетие. В планах — новые дороги, отсутствие ям на старых, жильё для семей со средним достатком, увеличение средней зарплаты почти до ста тысяч — красота, да и только. Но вот ярославцы не очень верят в выполнение таких грандиозных планов даже за 10 лет. Публикуем мнения читателей 76.RU о стратегии.

Елена Прокопьева:

— Если уже сейчас средняя зарплата 43 000 рублей, то, конечно, всё реализуется! Самый чистый город ЦФО.

Black Snail:

— Сделайте просто дороги, люди будут благодарны.

Андрей Скворцов:

— Приснится же такое!

Евгений Дмитриев:

— Отлично все, осталось реализовать.

Гость:

— Может, поговорим, как будем жить сейчас? Они бы ещё на 3055 год спланировали.

Свои люди:

— Из Ярославля полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Ярославле состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный конгресс!

Гость:

— Насмотрелись на выходных фантастики!

Деолигия:

— Предполагаю, будет следующее: центральная часть будет застроена огромными жилыми комплексами и высотками, троллейбусная сеть будет окончательно уничтожена, город будет стоять в перманентных пробках, все дворы и проезды будут заставлены машинами, в больницах, школах и детсадах будет острейшая нехватка мест. Город должен развиваться вширь, а у нас развивается вверх, потому что совершенно не развивается дорожная сеть. Там, где вчера стоял двухэтажный барак, впихивают 24-этажную свечку, совершенно не заботясь о сетях и о том, где новые жильцы будут ставить авто, учиться и лечиться.

Гость:

— Странно, что чиновники нам не предложили программу на 100 лет. Там бы точно никто и не вспомнил.

Гость:

— Добрынинский путепровод уже 2 года починить не могут, улица Пушкина так и не сделана, Тутаевское шоссе тоже не могут доделать уже 2 года, и ещё куча всяких примеров. Ох уж эти сказочники и их сказки.

Гость:

— Эту программу чиновников можно сравнить только с программой Трампа по освоению Луны и Марса.

Гость:

— Я же говорю, они живут в своей искажённой реальности! В их заборном Зазеркалье всё чудесно: зарплата жителей 50 тысяч, рост населения полным ходом, никто не уезжает, наоборот, возвращаются в Ярославль, никто не умирает, медицина на самом высоком уровне.

Иван:

— Для меня дороже всех этих прожектов было бы письменное обязательство властей прекратить точечную застройку, убивающую самобытность Ярославля и превращающую его в хаотичное нагромождение домов «окна — в окна». Притом что вокруг города — поля для строительства, вот и тянули бы новые дороги в новые районы. Да и на эстетический вид всяческих пристроек главные архитекторы города и области давно не обращают внимания. Уверено движем караван к сараю.

Гость:

— Стратегия хорошая, теперь надо рассказать о тактике на ближайшее время.

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Ярославльразвитие
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