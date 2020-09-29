Карантин в школе и смертельное ДТП: что случилось за выходные в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья! Сделали для вас подборку самых важных новостей за прошлые сутки. Коротко:
- В Ярославской области на утро 28 сентября выявлено 48 новых заболевших коронавирусом. Выздоровевших за последние сутки нет. Но и новых летальных исходов, к счастью, не зарегистрировано;
- в администрации района Ярославской области выявили коронавирус. Чиновников перевели на особый режим работы. Также на карантин закрыли классы в местной школе;
- в Ярославле на карантин полностью закрыли школу № 18. Правда, причиной стал не коронавирус, а ОРВИ;
- бывшего полковника полиции, замначальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Ярославской области, начальника отдела капитального строительства и ремонта Евгения Терехова признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. Речь о сумме в 9 миллионов рублей. Суд приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима;
- в деревне Скалино Первомайского района Ярославской области вчера произошёл пожар. Погибли мать и сын;
- страшное ДТП произошло 28 сентября в 11 часов 05 минут на 197-м километре федеральной трассы Москва — Холмогоры. Столкнулись Hyundai, KIA и грузовой автомобиль Iveco. В результате ДТП погибли мужчина и женщина, находившиеся в машине Hyundai;
- в Ярославле разработали стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. В ней прописано, как мы будем жить и что делать в предстоящую десятилетку;
- в Ярославле со скоростью взлетающей ракеты озаборили весь город. Разбираемся, кто и зачем это сделал, сколько понадобилось на это бюджетных денег. Ну и почему это плохо.