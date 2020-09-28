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Тема дняПьяный лихач протаранил остановку: есть погибшие

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Серия смертельных ДТП и хулиганы-подростки: что случилось за выходные в Ярославской области. Коротко

Рассказываем о самых главных новостях региона, актуальных на утро 28 сентября

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Друзья, если вы в выходные не следили за новостями, предлагаем вам подборку самых главных тем за субботу и воскресенье:

  • стали известны подробности ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка. Оказывается, малышку задушил ремень безопасности. Кроме того, родные девочки считают, что авария произошла из-за третьей машины, которая подрезала автомобиль семьи. Сейчас родственники малышки объявили сбор средств на похороны.

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