Серия смертельных ДТП и хулиганы-подростки: что случилось за выходные в Ярославской области. Коротко

Друзья, если вы в выходные не следили за новостями, предлагаем вам подборку самых главных тем за субботу и воскресенье:

в Ярославской области мужчина на иномарке с признаками опьянения протаранил остановку, на которой стояли люди. К сожалению, не обошлось без жертв;



в Ярославской области зафиксирован новый прирост заболевших коронавирусом. В оперативном штабе озвучили обновлённую статистику распространения COVID-19 в регионе;

в Ярославле пьяный водитель протаранил дорожное ограждение — в полиции рассказали подробности ДТП;



ярославцам пророчат аномальную погоду в октябре — рассказываем, что пообещали синоптики;

в Ярославле толпа подростков средь бела дня потопталась по крыше иномарки. Видео инцидента засняли жильцы соседнего дома;



в Ярославле под колёсами «Лады» и «Ниссана» погибла женщина — от полученных травм она умерла на месте;

серьезное ДТП с мотоциклистом случилось у «Рио» на Тутаевском шоссе. О том, что там произошло, рассказали полиция и очевидцы;