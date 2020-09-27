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Тема дняПодробности ДТП с погибшей 9-летней девочкой

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Гибель девочки в ДТП и коронавирусный рекорд: что произошло в Ярославской области за сутки. Коротко

Самые главные новости, актуальные к утру 27 сентября

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Минувшая суббота была богата на новости. К сожалению, среди них больше печальных

Минувшая суббота была богата на новости. К сожалению, среди них больше печальных

Друзья, если вы вчера не следили за новостями, предлагаем вам подборку самых главных тем минувших суток на утро 27 сентября:

  • стали известны подробности ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка. Оказывается, малышку задушил ремень безопасности. Кроме того, родные девочки считают, что ДТП произошло из-за третьей машины, которая подрезала автомобиль семьи. Сейчас родственники малышки объявили сбор средств на похороны;
  • в Ярославской области произошли ещё два ДТП, в которых пострадали дети. В Ростовском районе 7-летнего первоклашку сбила на машине женщина-водитель. Мальчик увидел маму на противоположной стороне дороги и кинулся к ней, не обратив внимания на красный сигнал светофора. К счастью, остался жив. Также помощь понадобилась ребенку, пострадавшему в тройном ДТП в Заволжском районе;
  • в суд передали дело ростовского поджигателя. История вышла жуткая. 38-летний Александр Комаров, решив отомстить за обиженного сына, поджёг дом. Происшествие случилось осенью прошлого года. В пожаре погибло 8 человек;

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