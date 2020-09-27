Гибель девочки в ДТП и коронавирусный рекорд: что произошло в Ярославской области за сутки. Коротко

Друзья, если вы вчера не следили за новостями, предлагаем вам подборку самых главных тем минувших суток на утро 27 сентября:
- стали известны подробности ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка. Оказывается, малышку задушил ремень безопасности. Кроме того, родные девочки считают, что ДТП произошло из-за третьей машины, которая подрезала автомобиль семьи. Сейчас родственники малышки объявили сбор средств на похороны;
- в Ярославской области произошли ещё два ДТП, в которых пострадали дети. В Ростовском районе 7-летнего первоклашку сбила на машине женщина-водитель. Мальчик увидел маму на противоположной стороне дороги и кинулся к ней, не обратив внимания на красный сигнал светофора. К счастью, остался жив. Также помощь понадобилась ребенку, пострадавшему в тройном ДТП в Заволжском районе;
- в Ярославской области 26 сентября был зафиксирован сентябрьский рекорд по заболевшим коронавирусом;
- 9-летний мальчик провалился в колодец на Резинотехнике. Мама ребенка рассказала, как все произошло;
- в суд передали дело ростовского поджигателя. История вышла жуткая. 38-летний Александр Комаров, решив отомстить за обиженного сына, поджёг дом. Происшествие случилось осенью прошлого года. В пожаре погибло 8 человек;
- в ярославских лесах пошла четвертая и заключительная волна грибов. Специалисты рассказали какие грибы, где и до какого времени можно собирать.