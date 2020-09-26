Ярославцам предложили напрямую рассказать о своих проблемах начальнику полиции

У ярославцев появился шанс напрямую поговорить с главным полицейским области. 28 сентября в региональном УМВД состоится прямая телефонная линия с начальником УМВД, генерал-майором полиции Андреем Липилиным.



— Деятельность полиции является открытой для общества. Вы хотите узнать о криминогенной обстановке, результатах оперативно-служебной деятельности полиции, задать другие вопросы компетенции органов внутренних дел? Звоните. В работе прямой телефонной линии примут участие руководители служб и подразделений областного УМВД, а также, посредством видео-конференц-связи, начальники территориальных органов МВД России на районном уровне, — сообщили в пресс-службе ведомства.

