Ярославцам предложили напрямую рассказать о своих проблемах начальнику полиции

Начальник ярославской полиции проведет прямую линию с жителями
У ярославцев появился шанс напрямую поговорить с главным полицейским области. 28 сентября в региональном УМВД состоится прямая телефонная линия с начальником УМВД, генерал-майором полиции Андреем Липилиным.
— Деятельность полиции является открытой для общества. Вы хотите узнать о криминогенной обстановке, результатах оперативно-служебной деятельности полиции, задать другие вопросы компетенции органов внутренних дел? Звоните. В работе прямой телефонной линии примут участие руководители служб и подразделений областного УМВД, а также, посредством видео-конференц-связи, начальники территориальных органов МВД России на районном уровне, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Прямая линия пройдет в понедельник, 28 сентября, с 11 до 12 часов. Телефон для звонков: 8 (4852) 20–11–99.