26 сентября суббота
СЕЙЧАС +17°С
usd 76.82
eur 89.66
Тема дняПодробности ДТП с погибшей 9-летней девочкой

Все новости

Все новости

Ярославцам предложили напрямую рассказать о своих проблемах начальнику полиции

В региональном УМВД пройдет прямая линия с Андреем Липилиным

180
2Обсудить

Поделиться

Прямая линия с Андреем Липилиным пройдет 28 сентября

Прямая линия с Андреем Липилиным пройдет 28 сентября

Начальник ярославской полиции проведет прямую линию с жителями

У ярославцев появился шанс напрямую поговорить с главным полицейским области. 28 сентября в региональном УМВД состоится прямая телефонная линия с начальником УМВД, генерал-майором полиции Андреем Липилиным.

— Деятельность полиции является открытой для общества. Вы хотите узнать о криминогенной обстановке, результатах оперативно-служебной деятельности полиции, задать другие вопросы компетенции органов внутренних дел? Звоните. В работе прямой телефонной линии примут участие руководители служб и подразделений областного УМВД, а также, посредством видео-конференц-связи, начальники территориальных органов МВД России на районном уровне, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Прямая линия пройдет в понедельник, 28 сентября, с 11 до 12 часов. Телефон для звонков: 8 (4852) 20–11–99.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Андрей Липилинполицияпрямая линияУМВД по Ярославской области
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!