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Массовые заражения COVID и смертельное ДТП: что произошло в Ярославской области за сутки. Коротко

Самые главные новости, актуальные к утру 26 сентября

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Тяжелый был день

Тяжелый был день

Друзья, привет! Для тех, кто всё пропустил, мы публикуем подборку главных новостей в Ярославкой области, актуальных к утру 26 сентября.

  • Новый всплеск заболевших: оперштаб выдал растущую статистику по коронавирусу в Ярославской области;
  • «Издеваются над больными людьми»: в Ярославской области пациенты часами стоят возле поликлиники. Выяснили, что это за издевательство;
  • сделали для вас сложносочинённый (но на самом деле простой) тест, сможете ли вы перевести с чиновничьего на русский. Проверьте себя!

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