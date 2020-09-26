Массовые заражения COVID и смертельное ДТП: что произошло в Ярославской области за сутки. Коротко

Друзья, привет! Для тех, кто всё пропустил, мы публикуем подборку главных новостей в Ярославкой области, актуальных к утру 26 сентября.
- Новый всплеск заболевших: оперштаб выдал растущую статистику по коронавирусу в Ярославской области;
- в Ростовском районе в ДТП погибла 10-летняя девочка. Ещё четыре человека пострадали. Момент ДТП попал на видео;
- «Издеваются над больными людьми»: в Ярославской области пациенты часами стоят возле поликлиники. Выяснили, что это за издевательство;
- выяснили, где в Ярославле ещё можно успеть получить коронавирусные выплаты на детей;
- Роспотребнадзор рассказал, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад. Как хочется верить в этот прогноз!
- а пока ковид берет в плен наших. Заразились артисты и футболисты;
- сделали для вас сложносочинённый (но на самом деле простой) тест, сможете ли вы перевести с чиновничьего на русский. Проверьте себя!