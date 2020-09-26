Массовые заражения COVID и смертельное ДТП: что произошло в Ярославской области за сутки. Коротко

Друзья, привет! Для тех, кто всё пропустил, мы публикуем подборку главных новостей в Ярославкой области, актуальных к утру 26 сентября.

Новый всплеск заболевших: оперштаб выдал растущую статистику по коронавирусу в Ярославской области;



в Ростовском районе в ДТП погибла 10-летняя девочка. Ещё четыре человека пострадали. Момент ДТП попал на видео;

«Издеваются над больными людьми»: в Ярославской области пациенты часами стоят возле поликлиники. Выяснили, что это за издевательство;

