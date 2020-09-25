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В центре Ярославля с середины октября ограничат стоянку автомобилей

К чему готовиться водителям

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Водителям придётся следить за календарём

Водителям придётся следить за календарём

В центре Ярославля зимой ограничат стоянку автомобилей

Мэри Ярославля выпустила предупреждение для ярославских водителей. Готовясь к зиме, чиновники рассчитывают, что водители постепенно привыкнут к нововведениям.

Ограничить хотят остановку и стоянку в центре.

— С 15 октября вводится ограничение остановки и стоянки транспортных средств на улице Свободы от Комсомольской до Республиканской по четным и нечетным числам месяца, — рассказали в мэрии.

Такие ограничения вводят, чтобы успевать по очереди убирать дорогу от снега. Посмотрим, получится ли.

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