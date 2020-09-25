В центре Ярославля с середины октября ограничат стоянку автомобилей

Мэри Ярославля выпустила предупреждение для ярославских водителей. Готовясь к зиме, чиновники рассчитывают, что водители постепенно привыкнут к нововведениям.

Ограничить хотят остановку и стоянку в центре.

— С 15 октября вводится ограничение остановки и стоянки транспортных средств на улице Свободы от Комсомольской до Республиканской по четным и нечетным числам месяца, — рассказали в мэрии.

Такие ограничения вводят, чтобы успевать по очереди убирать дорогу от снега. Посмотрим, получится ли.