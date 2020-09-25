«Почему оно такое страшное?» Дорожный активист — о том, почему озаборивание городов — дело бессмысленное

Координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев высказался на тему повального озаборивания Ярославля (да и почти всей страны: эти оцинкованные ограждения ставят не только у нас, программа федеральная). Публикуем его колонку:
В Ярославле история с заборами не является чем-то откровенно новым, разве что озаборенность не поражала такими объемами и темпами. И винить местную власть в желании быстро и в срок выполнить федеральное поручение тоже странно. В конце концов, это часть их работы. Ответственное выполнение заставляет грустить и размышлять разве что об избирательности такого рвения. Зачем? Это же все не ради смеха устанавливается, есть целая категория людей, уверенных в том, что заборы не дают людям ПЕРЕБЕГАТЬ через дороги, обезопасят их от травм в случае ДТП и вообще канализируют потоки людей, дабы они не бродили по городу, аки агнцы глупые, а передвигались безопасно и качественно.
Эти люди есть даже в Москве и именно они решили поддержать заборостроительную индустрию, подарив Ярославлю десятки километров заборов. Уверен, что с показателями увеличения числа оставшихся на этом свете проблем не будет. В этом году нам помогают выжить на дорогах не только новые заборы, но и пандемия с удаленкой. А значит, решение будет признано правильным, и заборизация России будет усилена и углублена.
Остаётся последний вопрос. Почему оно такое страшное? Почему нельзя сделать ограду элементом ландшафта? Почему нельзя посадить главного архитектора города перед мэром и спросить, как сделать не страшно и убого, а хотя бы не так нарочито колхозно? И тогда, может быть, было бы легче принять эти бесполезные, уродующие город конструкции. Я когда-то на Комсомольской работал. И каждый день видел людей, которые переходили от Торгового переулка к «Баккаре», не обращая внимания на забор. Потом там появились заборы с медведями взамен устаревших красных, но люди как переходили, так и переходят. Точнее, даже ПЕРЕБЕГАЮТ, трафик там плотный, центр же. Хочется видеть любовь и уважение к городу. Заботу. А не вот это вот всё.
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