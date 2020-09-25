«Почему оно такое страшное?» Дорожный активист — о том, почему озаборивание городов — дело бессмысленное

Эти люди есть даже в Москве и именно они решили поддержать заборостроительную индустрию, подарив Ярославлю десятки километров заборов. Уверен, что с показателями увеличения числа оставшихся на этом свете проблем не будет. В этом году нам помогают выжить на дорогах не только новые заборы, но и пандемия с удаленкой. А значит, решение будет признано правильным, и заборизация России будет усилена и углублена.

Остаётся последний вопрос. Почему оно такое страшное? Почему нельзя сделать ограду элементом ландшафта? Почему нельзя посадить главного архитектора города перед мэром и спросить, как сделать не страшно и убого, а хотя бы не так нарочито колхозно? И тогда, может быть, было бы легче принять эти бесполезные, уродующие город конструкции. Я когда-то на Комсомольской работал. И каждый день видел людей, которые переходили от Торгового переулка к «Баккаре», не обращая внимания на забор. Потом там появились заборы с медведями взамен устаревших красных, но люди как переходили, так и переходят. Точнее, даже ПЕРЕБЕГАЮТ, трафик там плотный, центр же. Хочется видеть любовь и уважение к городу. Заботу. А не вот это вот всё.

