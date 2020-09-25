Выявили коронавирус: рыбинскую колонию, где сидит Урлашов, закрыли на карантин

В рыбинской колонии № 2, где отбывает наказание экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, объявлен карантин по коронавирусу. Эту информацию подтвердили в УФСИН по Ярославской области. Причиной стало то, что у одного из осужденных подтвердился COVID-19 . Его персональные данные в ведомстве не раскрывают. Больного заключенного изолировали. Он находится под наблюдением врачей. А в колонии ввели особый порядок работы.

— С 24 сентября до особого указания в исправительной колонии № 2 прекращен прием посылок и передач осужденным, а также отменены краткосрочные и длительные свидания. Обращаем внимание родственников осужденных на то, что они могут дистанционно приобрести продукты питания и товары первой необходимости для своих родных и близких. Введен особый порядок допуска защитников, адвокатов и иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи, — отметили в пресс-службе областного Управления ФСИН.