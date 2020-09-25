Выявили коронавирус: рыбинскую колонию, где сидит Урлашов, закрыли на карантин

В колонии Ярославской области ввели карантин по коронавирусу
В рыбинской колонии № 2, где отбывает наказание экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, объявлен карантин по коронавирусу. Эту информацию подтвердили в УФСИН по Ярославской области. Причиной стало то, что у одного из осужденных подтвердился
— С 24 сентября до особого указания в исправительной колонии
Сотрудников колонии перевели на двухнедельный график работы. Весь этот период они не вправе выходить за пределы учреждения. Для дежурной смены на рабочем месте организовано питание и бытовое обслуживание.
У контактировавших с заболевшим проведены тестирования на наличие заболевания, у всех отрицательный результат. Проводится ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников и заключенных.
Напомним, о карантине в колонии № 2 ранее сообщила адвокат и правозащитница Ирина Бирюкова. Кроме того, она известила о проверке, которую проводили в колонии силовики. Но эта информация официально пока никем не подтверждена.