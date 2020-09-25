25 сентября пятница
СЕЙЧАС +21°С
usd 77.18
eur 89.98
Тема дняВыросло число заразившихся COVID

Все новости

Все новости

Новый всплеск заболевших: оперштаб выдал растущую статистику по коронавирусу в Ярославской области

25 сентября заболевших стало намного больше, чем выздоровевших

4 064
8Обсудить

Поделиться

Сегодня статистика по коронавирусу не радует

Сегодня статистика по коронавирусу не радует

В Ярославской области 50 человек заболели коронавирусом за сутки

На утро 25 сентября в Ярославской области сообщили о всплеске заболевших коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, за сутки положительные тесты на COVID-19 выявили у 50 человек. Выздоровевших впервые за долгое время немного — 18 человек.

— В Ярославской области с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 8331 человека, за всё время выздоровели 7913 и 46 умерли, — свёл общую статистику Информационный центр по коронавирусу в России.

В течение последних двух недель в ярославских COVID-госпиталях находятся больше 400 заболевших с уже подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, а также с типичными признаками.

Сегодня в России выявлено самое большое число заболевших коронавирусом за последние три месяца — 7212 человек. Города постепенно начинают возвращаться к карантинным ограничениям.

В Ярославской области на карантин уже ушли: Волковский театр в полном составе, хоккейный клуб «Локомотив» в полном составе, десятки школьных классов, театральный институт.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

COVID-19коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!