Новый всплеск заболевших: оперштаб выдал растущую статистику по коронавирусу в Ярославской области

На утро 25 сентября в Ярославской области сообщили о всплеске заболевших коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, за сутки положительные тесты на COVID-19 выявили у 50 человек. Выздоровевших впервые за долгое время немного — 18 человек.

— В Ярославской области с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 8331 человека, за всё время выздоровели 7913 и 46 умерли, — свёл общую статистику Информационный центр по коронавирусу в России.

В течение последних двух недель в ярославских COVID-госпиталях находятся больше 400 заболевших с уже подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, а также с типичными признаками.