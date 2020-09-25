25 сентября пятница
СЕЙЧАС +17°С
usd 77.18
eur 89.98
Тема дняЯрославцев атакуют клещи

Все новости

Все новости

Осталось пять дней: где в Ярославле ещё можно получить коронавирусные выплаты на детей

Рассказываем, куда обращаться

260
Обсудить

Поделиться

Выплаты в 5 и 10 тысяч рублей можно получить и в сентябре&nbsp;

Выплаты в 5 и 10 тысяч рублей можно получить и в сентябре 

Как получить COVID-выплаты на ребёнка в Ярославле в сентябре

В Ярославле в сентябре всё ещё можно получить обещанные президентом коронавирусные выплаты на детей. Речь идёт о пяти тысячах рублей для детей в возрасте от 3 до 16 лет и о десяти тысячах — на малышей до трёх лет.

В пенсионном фонде по Ярославской области рассказали, как это сделать.

— Срок, в течение которого можно обратиться за назначением выплат семьям с детьми, заканчивается 30 сентября 2020 года (включительно), — ответили в ярославском управлении Пенсионного фонда России. — Подать заявления в электронном виде на 5 тысяч рублей можно через сайт ПФР и портал госуслуг, на 10 тысяч рублей — только через портал госуслуг.

Те, кто не могут подать заявления в электронном виде, должны обратиться в отделения пенсионного фонда либо в многофункциональные центры.

Важно, что для малышей, которым исполняется 3 года в ближайшие дни, то есть до 30 сентября, сохраняют выплату в 10 тысяч рублей, не понижая её, как для детей старше.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19выплаты детямкоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!