Осталось пять дней: где в Ярославле ещё можно получить коронавирусные выплаты на детей

Как получить COVID-выплаты на ребёнка в Ярославле в сентябре
В Ярославле в сентябре всё ещё можно получить обещанные президентом коронавирусные выплаты на детей. Речь идёт о пяти тысячах рублей для детей в возрасте от 3 до 16 лет и о десяти тысячах — на малышей до трёх лет.
В пенсионном фонде по Ярославской области рассказали, как это сделать.
— Срок, в течение которого можно обратиться за назначением выплат семьям с детьми, заканчивается 30 сентября 2020 года (включительно), — ответили в ярославском управлении Пенсионного фонда России. — Подать заявления в электронном виде на 5 тысяч рублей можно через сайт ПФР и портал госуслуг, на 10 тысяч рублей — только через портал госуслуг.
Те, кто не могут подать заявления в электронном виде, должны обратиться в отделения пенсионного фонда либо в многофункциональные центры.
Важно, что для малышей, которым исполняется 3 года в ближайшие дни, то есть до 30 сентября, сохраняют выплату в 10 тысяч рублей, не понижая её, как для детей старше.