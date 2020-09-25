Осталось пять дней: где в Ярославле ещё можно получить коронавирусные выплаты на детей

В Ярославле в сентябре всё ещё можно получить обещанные президентом коронавирусные выплаты на детей. Речь идёт о пяти тысячах рублей для детей в возрасте от 3 до 16 лет и о десяти тысячах — на малышей до трёх лет.

В пенсионном фонде по Ярославской области рассказали, как это сделать.

— Срок, в течение которого можно обратиться за назначением выплат семьям с детьми, заканчивается 30 сентября 2020 года (включительно), — ответили в ярославском управлении Пенсионного фонда России. — Подать заявления в электронном виде на 5 тысяч рублей можно через сайт ПФР и портал госуслуг, на 10 тысяч рублей — только через портал госуслуг.