24 сентября четверг
СЕЙЧАС +16°С
usd 76.35
eur 89.25
СрочноОблава на нарушителей масочного режима

Все новости

Все новости

Волонтёры прекратили поиски 9-летнего мальчика

В Ярославле ребёнок пропал по пути в школу

3 416
1Обсудить

Поделиться

Мальчик пропал утром

Мальчик пропал утром

В Ярославле волонтёры прекратили поиски 9-летнего мальчика

В Ярославле утром пропал 9-летний Паша. Мальчик шёл в школу, но так и не появился на уроках. Разыскивать ребёнка отправились волонтёры «Ярспаса», но их помощь не понадобилась. По разлетевшейся в соцсетях информации о пропаже ребёнка Пашу узнали люди из соседнего посёлка. Мальчика благополучно вернули разволновавшимся родителям.

— Да, нашёлся, — рассказала мама Павла.

Мальчик мог убежать из-за проблем в школе.

— Сказал, что напугался контрольной работы в школе, — говорит его мама.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

поиск ребёнкапропал ребёнок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!