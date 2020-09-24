Волонтёры прекратили поиски 9-летнего мальчика

В Ярославле утром пропал 9-летний Паша. Мальчик шёл в школу, но так и не появился на уроках. Разыскивать ребёнка отправились волонтёры «Ярспаса», но их помощь не понадобилась. По разлетевшейся в соцсетях информации о пропаже ребёнка Пашу узнали люди из соседнего посёлка. Мальчика благополучно вернули разволновавшимся родителям.



— Да, нашёлся, — рассказала мама Павла.



Мальчик мог убежать из-за проблем в школе.

— Сказал, что напугался контрольной работы в школе, — говорит его мама.