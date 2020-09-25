«Не расслабляйтесь»: владельцы собак бьют тревогу из-за смертности животных от клещей

Активность кровососов подтверждает и региональный Роспотребнадзор. С начала года клещи покусали около четырёх тысяч жителей в Ярославской области. В целом это гораздо меньше, чем в предыдущие годы, когда за сезон ярославцы сдавали в лаборатории 6–7 тысяч кровопийц. Помимо опасности для человека, укус клеща несёт множество проблем для домашних животных.

— Никогда не думал что вот так... Пироплазмоз, видимо, был клещ, не видели его... Два дня... 10 лет... Не маленький срок, но рано и неожиданно. Собаки для нас лишь часть жизни — а мы для них вся жизнь. Я очень хочу верить, что ты был счастлив с нами, дружище, все эти 10 лет. Мягкой тебе радуги! — написал прощальное письмо о своём любимце ярославец Андрей Стрижак. — Ветеринар сказал: «Не расслабляйтесь, они до морозов, и никуда не денутся».



— Я две недели назад сняла с псына упитого клеща. Это с учётом того, что он прокапан и живёт в обработанной зоне. А несколько дней назад у знакомых собака слегла с явными признаками «пирика», — написала Anastasya Yaroslavl.