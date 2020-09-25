25 сентября пятница
СЕЙЧАС +17°С
usd 77.18
eur 89.98
Тема дняЯрославцев атакуют клещи

Все новости

Все новости

«Не расслабляйтесь»: владельцы собак бьют тревогу из-за смертности животных от клещей

В Ярославской области насекомые по-прежнему активны, бросаются на людей и животных

725
8Обсудить

Поделиться

С домашних любимцев снимают кровопийц почти каждый день

С домашних любимцев снимают кровопийц почти каждый день

Ярославские собаководы бьют тревогу из-за смертности животных от клещей

Владельцы домашних животных в Ярославской области предупреждают друг друга: в регионе до сих пор полно клещей, укус которых может быть смертельным.

— Друзья, если вы думаете, что осень наступила, а клещи закончились, вы ошибаетесь. Клещи есть! Эти фото сделаны вчера, — написал в соцсетях Дмитрий Соколов. И дал совет владельцам собак. — Хоть «Бравекто» и стоит недешево, но мы не поленились и неделю назад дали ещё по таблетке всем своим хвостатым. Пироплазмоз уничтожает собаку за считанные дни.

Активность кровососов подтверждает и региональный Роспотребнадзор. С начала года клещи покусали около четырёх тысяч жителей в Ярославской области. В целом это гораздо меньше, чем в предыдущие годы, когда за сезон ярославцы сдавали в лаборатории 6–7 тысяч кровопийц. Помимо опасности для человека, укус клеща несёт множество проблем для домашних животных.

— Никогда не думал что вот так... Пироплазмоз, видимо, был клещ, не видели его... Два дня... 10 лет... Не маленький срок, но рано и неожиданно. Собаки для нас лишь часть жизни — а мы для них вся жизнь. Я очень хочу верить, что ты был счастлив с нами, дружище, все эти 10 лет. Мягкой тебе радуги! — написал прощальное письмо о своём любимце ярославец Андрей Стрижак. — Ветеринар сказал: «Не расслабляйтесь, они до морозов, и никуда не денутся».

— Я две недели назад сняла с псына упитого клеща. Это с учётом того, что он прокапан и живёт в обработанной зоне. А несколько дней назад у знакомых собака слегла с явными признаками «пирика», — написала Anastasya Yaroslavl.

Пироплазмоз — смертельное заболевание для домашних животных, дословно оно переводится как «горячая кровь». Паразит «бабезия» попадает в организм собак со слюной клеща. У болезни короткий инкубационный период — от двух дней до двух недель. Если вы обнаружили у животного следующие симптомы, срочно обратитесь к ветеринару:

  • отсутствие аппетита;
  • угнетённое состояние, апатия;
  • тяжёлое дыхание;
  • слабость в тазовых конечностях;
  • температура 40–42 градуса Цельсия в течение двух-трёх дней;
  • учащённый пульс;
  • бледные слизистые оболочки, возможен синюшный оттенок;
  • тёмно-коричневая, красноватая моча.

При остром течении заболевания смерть наступает на 3–5-й день.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

укус клещаклещи 2020
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!