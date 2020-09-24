«Заборы не умеют ходить»: главный архитектор Ярославля вышел к пикетчице. И снял её на видео

Власти, в свою очередь, заверили, что люди сами ещё с 90-х годов прошлого века расширяли свои владения, захватывая земли. Поэтому и получилось, что их дома и огороды постепенно перекочевали на те места, которые им не принадлежат.



— Расширение улиц в проекте было предусмотрено в соответствии с утвержденными в 1996 году красными линиями и с проектом детальной планировки жилого района «Забелицы — Творогово — Починки», — заверили в мэрии.

Как бы то ни было, люди без жилья остаться не хотят. Накануне прошли одиночные пикеты — люди просят чиновников, чтобы их услышали. И, конечно, не оставили без жилья.

