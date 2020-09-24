«Заборы не умеют ходить»: главный архитектор Ярославля вышел к пикетчице. И снял её на видео

Главный архитектор Ярославля вышел к пикетчице и снял её на видео
В Ярославле жители частного сектора Красноперекопского района с улиц Гудованцева, Софьи Перовской, Соловьева и Халтурина боятся остаться без жилья. Дело в том, что некий застройщик там выкупил землю и начал строить многоэтажки. И чтобы проезд к новостройкам был хорошим, в мэрии решили расширить двухполосную дорогу до четырехполосной. И дорога эта может лечь по частным землевладениям и даже по жилым домам. По плану, красная линия, которая отделяет частную территорию от общегородской, проходит по домам местных жителей.
Власти, в свою очередь, заверили, что люди сами ещё с 90-х годов прошлого века расширяли свои владения, захватывая земли. Поэтому и получилось, что их дома и огороды постепенно перекочевали на те места, которые им не принадлежат.
— Расширение улиц в проекте было предусмотрено в соответствии с утвержденными в 1996 году красными линиями и с проектом детальной планировки жилого района «Забелицы — Творогово — Починки», — заверили в мэрии.
Как бы то ни было, люди без жилья остаться не хотят. Накануне прошли одиночные пикеты — люди просят чиновников, чтобы их услышали. И, конечно, не оставили без жилья.
Видео: Артём Цымбалов
Сегодня одна из местных жительниц встала через дорогу от входа в мэрию с одиночным пикетом. Анастасия Ширкунова вышла с плакатом, на котором нарисована оградка и написано «Господин Цымбалов, наши заборы стоят на месте». Узнав об акции протеста, главный архитектор города Артём Цымбалов вышел к пикетчице.
— О проходящем пикете мне сообщили наши безопасники, — рассказал Артём Цымбалов.
Чиновник подошёл к девушке и представился. А она в ответ высказала ему свои требования.
— Я проживаю в частном секторе Красноперекопского района. И я хочу вас заверить, что наши заборы... Они не умеют ходить. Они строго привязаны к координатам GPS и ограничены только территорией, которую мы переводили в частную собственность, приобретали. Поэтому никакую муниципальную землю мы не захватывали. Любая спецтехника и развернуться даже может. В случае чрезвычайных ситуаций несколько машин даже могут проехать: и скорая, и пожарные. Так что вы не волнуйтесь, ширина наших улиц достаточна для их проезда.
Главный архитектор после встречи с девушкой сказал, что был немного удивлён, что подобный пикет состоялся.
— Есть нота удивления, потому что вопрос уже был решён в пользу жителей частного сектора Красноперекопского района.
Люди всё равно не до конца верят чиновникам и опасаются, что те их обманут. Поэтому жители частного сектора на Красном Перекопе предупреждают, если власти всё же будут их лишать собственности, то без боя они не уйдут.