25 сентября пятница
СЕЙЧАС +17°С
usd 77.18
eur 89.98
Тема дняЯрославцев атакуют клещи

Все новости

Все новости

«Идите в МДОУ!»: расшифруйте язык ярославских чиновников. Тест для истинных знатоков

Что такое «дорожная карта»? А МАФ?

1 613
6Обсудить

Поделиться

Попробуйте разобраться, о чём идёт речь

Попробуйте разобраться, о чём идёт речь

После этого теста ваш мир уже не будет прежним. Вы научитесь понимать речи чиновников с полуслова, расшифровывать их лучше, чем самый умелый журналист.

Здесь не помогут знание русского языка, интуиция и логика. Просто попытайтесь угадать!

Начнём с простого. Это знает каждый ярославский школьник. Что такое МОУ СШ?

    В документах эти заведения называют МДОУ

      Пора повзрослеть и поговорить о чём-то более серьёзном. Что такое «дорожная карта»?

        Вы зовёте ребёнка домой и просите его слезть с: МАФа или ФОКа?

          Попробуйте выговорить это с первого раза, а потом позвонить в эту организацию: «Здравствуйте, это "ЯроблЕИРЦ"»?

            Нередко вы проходите мимо и даже заходите в НТО. И это...

              Вам понадобится помощь ГБУЗ или ГАУЗ в определённые моменты жизни

                Такой в Ярославле всего один. Это ФГБУК

                  Только не хихикать. Это, между прочим, полезные учреждения с названием МУДО ДШИ

                    Если у вас что-то случилось, вы позвоните в ЕДДС. Куда попадёте?

                      Автор

                      оцените материал

                      • ЛАЙК1
                      • СМЕХ9
                      • УДИВЛЕНИЕ0
                      • ГНЕВ0
                      • ПЕЧАЛЬ0

                      Поделиться

                      Поделиться

                      Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

                      У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

                      КОММЕНТАРИИ (6)

                      Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!