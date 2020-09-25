«Идите в МДОУ!»: расшифруйте язык ярославских чиновников. Тест для истинных знатоков

После этого теста ваш мир уже не будет прежним. Вы научитесь понимать речи чиновников с полуслова, расшифровывать их лучше, чем самый умелый журналист.

Здесь не помогут знание русского языка, интуиция и логика. Просто попытайтесь угадать!

