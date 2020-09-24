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Рост цифр по ковиду и суд над экс-депутатом: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Главные новости к утру 24 сентября

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Главные новости на утро четверга

Главные новости на утро четверга

Доброе утро, друзья!

Каждое утро мы собираем для вас короткий обзор главных событий Ярославской области за минувшие сутки. Коротко о важном:

  • в разгар пандемии коронавируса в ярославском COVID-госпитале поменяли главврача. С 23 сентября исполнять обязанности главного врача Ярославской ЦРБ будет Андрей Шошин. Больница сейчас перепрофилирована под COVID-госпиталь, и к её работе за время пандемии коронавируса у пациентов были претензии. Новый специалист говорит, что намерен вплотную заняться работой медучреждения не только как COVID-госпиталя, но и как ЦРБ в целом;
  • студентов Ярославского государственного театрального института перевели на дистанционное обучение. Причиной послужила угроза распространения коронавируса;
  • в Ярославской области, по данным регионального департамента образования, на 23 сентября на карантин по коронавирусу закрыто 34 класса в школах Ярославля, Рыбинска, Ростовского, Некоузского, Переславского и Пошехонского районов. COVID-19 выявлен у 40 детей и 18 педагогов;
  • в Ярославле начался суд над экс-депутатом Павлом Дыбиным, которого в 2018 году обвинили в коммерческом подкупе. Однако в течение двух лет обвинение поменялось с коммерческого подкупа на мошенничество, а потом на покушение на мошенничество;
  • в Ярославской области нашли выход из ситуации, в которую попал многодетный военный из Ростова Великого. Отец-одиночка Антон Третьяков, у которого в апреле умерла жена, вынужден был брать с собой на службу 11-месячного сына. Оставить малыша было просто не с кем;
  • в Ярославле для городского автопарка купят бэушные автобусы. Предприятие ПАТП-1 готово вложить 38,5 миллиона рублей в покупку в лизинг старого транспорта;
  • в Переславле-Залесском назревает коммунальный скандал. Администрация города внесла в местную думу предложение повысить тариф на оплату коммунальных услуг сразу на 8,7%.

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COVID-19Ярославльновостикоронавируссуд
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