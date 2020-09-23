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На въезде в Ярославль появится стела, которой можно гордиться. Горожане её высмеяли

Главный архитектор показал, как это будет выглядеть

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На въезде в Ярославль появится стела, которой можно гордиться

На сайте мэрии опубликовали эскизы, где наглядно видно, как это будет выглядеть

На сайте мэрии опубликовали эскизы, где наглядно видно, как это будет выглядеть

На въезде в Ярославль появится стела, которой можно гордиться

В Ярославле городские власти показали, как планируют изменить въезд в город — они украсят стелу гербом и надписью «Город трудовой доблести». Подобные эмблемы чиновники планируют разместить и на стелах, которые стоят на въездах в районы Ярославля.

— Эмблема будет выполнена в виде объёмных букв на металлическом каркасе, — объяснил горожанам главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов. — Методом крепления выбран дистанционный держатель либо металлическая рама.

Кому-то идея понравилась, кому-то нет (предлагаем вам высказаться в комментариях и принять участие в нашем опросе). Нашлись и те, кто, увидев эскизы стелы, тут же принялся шутить.

Вам нравится идея повесить на стелу табличку «Город трудовой доблести»?

    Глава ярославского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Денис Харитонов тут же написал ироничный пост, предложив властям не забывать и про другие заслуги города:

    — Мэрия города Ярославля хочет дополнить въездные знаки в Ярославль логотипом «Город трудовой доблести». Но если уж устраивать игры с историей, то нужно идти до конца.

    Так, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1971 года за успехи, достигнутые трудящимися города в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию промышленного производства, Ярославль награжден орденом Трудового Красного Знамени.

    Также Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1985 года за большие заслуги трудящихся города в революционном движении, их вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, Ярославль награжден орденом Октябрьской Революции.

    Нормативно-правовые акты о данных награждениях никто не отменял, поэтому можно украсить въездные знаки логотипом «Город трудовой доблести, ордена Трудового Красного знамени, ордена Октябрьской Революции».

    Пользователь Telegram Степан Демидов тоже не смог пройти мимо новости про въездную стелу.

    — Не понимаю, зачем писать два раза «Город трудовой доблести», — написал он и выложил самодельный мем-демотиватор.

    Эта картинка уже пошла гулять по соцсетям

    Эта картинка уже пошла гулять по соцсетям

    Напомним, 2 июля Владимир Путин присвоил Ярославлю звание «Город трудовой доблести». Об этом президент сказал на заседании российского организационного комитета «Победа». Помимо Ярославля, звания удостоились 19 российских городов. Эта новость быстро спровоцировала среди ярославцев споры — нужно ли было городу это звание? Что вообще изменится после этого? Сначала власти с гордостью сообщили, что стела в честь этого появится в центре города, а теперь — на въезде в город и районы.

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    городская средастела
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