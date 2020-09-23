На въезде в Ярославль появится стела, которой можно гордиться. Горожане её высмеяли

В Ярославле городские власти показали, как планируют изменить въезд в город — они украсят стелу гербом и надписью «Город трудовой доблести». Подобные эмблемы чиновники планируют разместить и на стелах, которые стоят на въездах в районы Ярославля.

— Эмблема будет выполнена в виде объёмных букв на металлическом каркасе, — объяснил горожанам главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов. — Методом крепления выбран дистанционный держатель либо металлическая рама.

Кому-то идея понравилась, кому-то нет (предлагаем вам высказаться в комментариях и принять участие в нашем опросе). Нашлись и те, кто, увидев эскизы стелы, тут же принялся шутить.

