На въезде в Ярославль появится стела, которой можно гордиться. Горожане её высмеяли

На въезде в Ярославль появится стела, которой можно гордиться
На въезде в Ярославль появится стела, которой можно гордиться
В Ярославле городские власти показали, как планируют изменить въезд в город — они украсят стелу гербом и надписью «Город трудовой доблести». Подобные эмблемы чиновники планируют разместить и на стелах, которые стоят на въездах в районы Ярославля.
— Эмблема будет выполнена в виде объёмных букв на металлическом каркасе, — объяснил горожанам главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов. — Методом крепления выбран дистанционный держатель либо металлическая рама.
Кому-то идея понравилась, кому-то нет (предлагаем вам высказаться в комментариях и принять участие в нашем опросе). Нашлись и те, кто, увидев эскизы стелы, тут же принялся шутить.
Вам нравится идея повесить на стелу табличку «Город трудовой доблести»?
Глава ярославского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Денис Харитонов тут же написал ироничный пост, предложив властям не забывать и про другие заслуги города:
— Мэрия города Ярославля хочет дополнить въездные знаки в Ярославль логотипом «Город трудовой доблести». Но если уж устраивать игры с историей, то нужно идти до конца.
Так, Указом Президиума Верховного Совета СССР от
Также Указом Президиума Верховного Совета СССР от
Нормативно-правовые акты о данных награждениях никто не отменял, поэтому можно украсить въездные знаки логотипом «Город трудовой доблести, ордена Трудового Красного знамени, ордена Октябрьской Революции».
Пользователь Telegram Степан Демидов тоже не смог пройти мимо новости про въездную стелу.
— Не понимаю, зачем писать два раза «Город трудовой доблести», — написал он и выложил самодельный мем-демотиватор.
Напомним, 2 июля Владимир Путин присвоил Ярославлю звание «Город трудовой доблести». Об этом президент сказал на заседании российского организационного комитета «Победа». Помимо Ярославля, звания удостоились