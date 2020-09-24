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«От неё одни несчастья»: в Ярославле за семь лет полностью сгнила заброшенная школа

Фоторепортаж с места

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Провалиться в подвал? Легко

Провалиться в подвал? Легко

В Ярославле за семь лет полностью сгнила заброшенная школа

Школу № 22 на Туговой горе закрыли в 2013 году. Местные жители говорят, что примерно до 2018-го здесь еще была охрана. За зданием следили и старались туда никого не пускать. За два года школа превратилась в заброшку. Люди, которые живут рядом, жалуются, что здесь постоянно что-то поджигают, собираются пьяные компании.

— Лучше бы снесли здание, от него одни несчастья, — говорят жители.

Внутри страшно. Местами пола уже просто нет. Вместо него — огромные дыры. Провалиться в подвал какому-нибудь любопытному ребенку — раз плюнуть.

Разволновался на этот счёт и детский омбудсмен — Михаил Крупин. Он инициировал проверку, почему опасное место открыто. В школу, действительно, можно спокойно пройти, никаких заборов вокруг нее нет. Да и напоминаний о том, что это бывшая школа, практически не осталось. Смотрим, что там сейчас внутри.

Прогнила даже крыша

Прогнила даже крыша

Местные жалуются, что здание часто горит

Местные жалуются, что здание часто горит

Теория разбитых окон в действии

Теория разбитых окон в действии

Жутковато выглядит

Жутковато выглядит

И здесь тусуются дети...

И здесь тусуются дети...

Вместо пола огромные дыры

Вместо пола огромные дыры

Школа пустует с 2013-го

Школа пустует с 2013-го

Бывшая столовая

Бывшая столовая

Напоминаний, что это было когда-то школой, почти не осталось

Напоминаний, что это было когда-то школой, почти не осталось

Жители, которые живут рядом, говорят, что от заброшки одни несчастья

Жители, которые живут рядом, говорят, что от заброшки одни несчастья

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заброшкашкола
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