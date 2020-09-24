«От неё одни несчастья»: в Ярославле за семь лет полностью сгнила заброшенная школа

Школу № 22 на Туговой горе закрыли в 2013 году. Местные жители говорят, что примерно до 2018-го здесь еще была охрана. За зданием следили и старались туда никого не пускать. За два года школа превратилась в заброшку. Люди, которые живут рядом, жалуются, что здесь постоянно что-то поджигают, собираются пьяные компании.

— Лучше бы снесли здание, от него одни несчастья, — говорят жители.

Внутри страшно. Местами пола уже просто нет. Вместо него — огромные дыры. Провалиться в подвал какому-нибудь любопытному ребенку — раз плюнуть.