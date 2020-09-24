«От неё одни несчастья»: в Ярославле за семь лет полностью сгнила заброшенная школа

В Ярославле за семь лет полностью сгнила заброшенная школа
Школу № 22 на Туговой горе закрыли в 2013 году. Местные жители говорят, что примерно до 2018-го здесь еще была охрана. За зданием следили и старались туда никого не пускать. За два года школа превратилась в заброшку. Люди, которые живут рядом, жалуются, что здесь постоянно что-то поджигают, собираются пьяные компании.
— Лучше бы снесли здание, от него одни несчастья, — говорят жители.
Внутри страшно. Местами пола уже просто нет. Вместо него — огромные дыры. Провалиться в подвал какому-нибудь любопытному ребенку — раз плюнуть.
Разволновался на этот счёт и детский омбудсмен — Михаил Крупин. Он инициировал проверку, почему опасное место открыто. В школу, действительно, можно спокойно пройти, никаких заборов вокруг нее нет. Да и напоминаний о том, что это бывшая школа, практически не осталось. Смотрим, что там сейчас внутри.