COVID в театре и включение отопления: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Каждый день мы собираем для вас короткий обзор главных событий Ярославской области за минувшие сутки.
- Художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса госпитализировали с коронавирусом. Труппу театра отправили сдавать экспресс-тесты. При этом за минувшие сутки число заболевших COVID-19 в регионе увеличилось на 48 человек, умер ещё один пожилой мужчина.
- Пронзительная история попала в Сеть: многодетный военный после смерти жены остался один с четырьмя детьми, одному из которых всего 11 месяцев. Мужчине дали небольшой отпуск, который закончился. Теперь ему приходится брать с собой на службу малыша.
- Мэр Рыбинска высказался об истории с убийством девочек-сестёр в городе, озвучив, как власти помогут матери.
- В Ярославской больнице пациентов выставили на улицу ждать очередь на приём к терапевту. Скандал произошёл в Дзержинском районе.
- Мэр Ярославля подписал указ о начале отопительного сезона. Ждём начала октября.
- Девушка из Ярославля попала в шоу «Танцы» на ТНТ. 20-летняя Виктория Задворнева получила похвалу от Мигеля и Ляйсан Утяшевой, жюри оценили её неординарную хореографию.