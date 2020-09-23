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Тема дняНападение на девушку-модель

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COVID в театре и включение отопления: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Новости, актуальные на утро 23 сентября 2020

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Актуальные новости на это утро

Актуальные новости на это утро

Доброе утро, друзья! Каждый день мы собираем для вас короткий обзор главных событий Ярославской области за минувшие сутки.

  • Пронзительная история попала в Сеть: многодетный военный после смерти жены остался один с четырьмя детьми, одному из которых всего 11 месяцев. Мужчине дали небольшой отпуск, который закончился. Теперь ему приходится брать с собой на службу малыша.
  • В Ярославской больнице пациентов выставили на улицу ждать очередь на приём к терапевту. Скандал произошёл в Дзержинском районе.
  • Девушка из Ярославля попала в шоу «Танцы» на ТНТ. 20-летняя Виктория Задворнева получила похвалу от Мигеля и Ляйсан Утяшевой, жюри оценили её неординарную хореографию.

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