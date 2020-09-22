Чиновник ярославского департамента прошёл кастинг на шоу «Последний герой»

— Полагаю, что съёмки будут не в ближайшее время. Пока организаторы со мной не связывались, я на сегодняшний день не рассматриваются для себя такого, — ответил Владимир Лысенко о своём участии на шоу. — Они (организаторы. — Прим. ред.) ко мне обратились достаточно давно, чтобы я их поддержал, дал им интервью. Никакой задачи ехать не было, и планов не было. Работа в приоритете.

Чиновник работает в департаменте туризма Ярославской области недавно — с августа 2020 года в должности исполняющего обязанности директора. Ранее он работал в сети отелей Heliopark.

Напомним, до него департамент туризма возглавляла Юлия Рыбакова, при которой в области придумали бренд «Ярославская гардарика». 31 июля она объявила о своем уходе.

