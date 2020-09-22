Чиновник ярославского департамента прошёл кастинг на шоу «Последний герой»

Директор ярославского департамента туризма прошёл на шоу Последний герой
Теперь уже точно: директор департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко прошёл кастинг в новый сезон экстремального шоу «Последний герой». Авторы телешоу собрали команду из восьми ярких участников и победителей прошлых сезонов, среди них оказался ярославский чиновник. Голосование за новую команду проходило на сайте и завершилось 20 сентября. Отряду звёзд прошлых сезонов противопоставят новых молодых участников — кастинг для второй команды продлится до конца октября.
Владимир Лысенко стал победителем шестого сезона в 2009 году, который снимали на одном из островов Карибского бассейна. На момент участия ему было 33 года. Поедет ли он на шоу снова?
— Полагаю, что съёмки будут не в ближайшее время. Пока организаторы со мной не связывались, я на сегодняшний день не рассматриваются для себя такого, — ответил Владимир Лысенко о своём участии на шоу. — Они (организаторы. — Прим. ред.) ко мне обратились достаточно давно, чтобы я их поддержал, дал им интервью. Никакой задачи ехать не было, и планов не было. Работа в приоритете.
Чиновник работает в департаменте туризма Ярославской области недавно — с августа 2020 года в должности исполняющего обязанности директора. Ранее он работал в сети отелей Heliopark.
Напомним, до него департамент туризма возглавляла Юлия Рыбакова, при которой в области придумали бренд «Ярославская гардарика». 31 июля она объявила о своем уходе.