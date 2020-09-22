«Может укусить»: по центру Ярославля ползает крупная змея. Видео

В социальных сетях появилось видео со змеёй, которая ползает по Ярославлю. Её сняли на площади Карла Маркса в районе Дворца молодёжи. В комментариях кто-то пишет, что в панике от виденного, другие успокаивают — змея безопасная.

— Только бы успел пресмыкающийся удрать от неандертальцев, а то убьют беднягу по незнанке, — шутит Сергей Тихомиров.

