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«Может укусить»: по центру Ярославля ползает крупная змея. Видео

Зоолог рассказала, чем грозит людям встреча с такой рептилией

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Змея приползла к людям на площадь Маркса

Змея приползла к людям на площадь Маркса

«Может укусить»: по центру Ярославля ползает крупная змея. Видео

В социальных сетях появилось видео со змеёй, которая ползает по Ярославлю. Её сняли на площади Карла Маркса в районе Дворца молодёжи. В комментариях кто-то пишет, что в панике от виденного, другие успокаивают — змея безопасная.

— Только бы успел пресмыкающийся удрать от неандертальцев, а то убьют беднягу по незнанке, — шутит Сергей Тихомиров.

Видео: Подслушано в Ярославле / vk.com

Мы обратились к зоологу и убедились, что рептилия не ядовита, но всё же может быть опасна.

— Это уж обыкновенный — одна из самых распространённых змей Ярославской области, — объясняет заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ Елена Анашкина. — Змея не ядовита, но при поимке может укусить (зубы у неё мелкие и острые, как у щуки) и отрыгивать полупереваренную пищу (с резким неприятным запахом). Уж охотится на мышевидных грызунов, приносит большую пользу. Для городской фауны не характерна, видимо, залезла в лесу на радиатор машины и доехала до города. Нуждается в охране и бережном отношении.

В последнее время в Ярославской области участились случаи выхода диких зверей в город. Ранее 76.RU публиковал материал с подробной картой, где за последнее время появлялись животные в регионе, получился целый ярославский «Зверополис».

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