«Может укусить»: по центру Ярославля ползает крупная змея. Видео
В социальных сетях появилось видео со змеёй, которая ползает по Ярославлю. Её сняли на площади Карла Маркса в районе Дворца молодёжи. В комментариях кто-то пишет, что в панике от виденного, другие успокаивают — змея безопасная.
— Только бы успел пресмыкающийся удрать от неандертальцев, а то убьют беднягу по незнанке, — шутит Сергей Тихомиров.
Видео: Подслушано в Ярославле / vk.com
Мы обратились к зоологу и убедились, что рептилия не ядовита, но всё же может быть опасна.
— Это уж обыкновенный — одна из самых распространённых змей Ярославской области, — объясняет заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ Елена Анашкина. — Змея не ядовита, но при поимке может укусить (зубы у неё мелкие и острые, как у щуки) и отрыгивать полупереваренную пищу (с резким неприятным запахом). Уж охотится на мышевидных грызунов, приносит большую пользу. Для городской фауны не характерна, видимо, залезла в лесу на радиатор машины и доехала до города. Нуждается в охране и бережном отношении.
В последнее время в Ярославской области участились случаи выхода диких зверей в город. Ранее 76.RU публиковал материал с подробной картой, где за последнее время появлялись животные в регионе, получился целый ярославский «Зверополис».