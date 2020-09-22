Вознаграждение за маньяка и взлетевшие цены на COVID-тесты: что случилось в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья!
Сделали дайджест самых важных новостей в Ярославской области за прошедшие сутки. Коротко о самом главном:
- количество заразившихся коронавирусом в Ярославской области растёт каждый день. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 50 случаев заражения COVID-19;
- ярославцы пожаловались на рост цен на проведение тестов на коронавирус. Оно подорожало, пока люди стояли в очереди;
- стала известна судьба вознаграждения, обещанного за поимку рыбинского маньяка. Губернатор обещал полмиллиона рублей за помощь в его поисках;
- жильцы дома, где убили сестёр, потребовали убрать мемориал у подъезда. Соседи рыбинского маньяка просят людей перестать приносить к дому цветы и игрушки;
- Виталий Молчанов, задержанный по подозрению в убийстве двух девочек-сестёр, уже был судим за изнасилование и убийство. Выйдя на свободу, мужчина должен был встать на административный надзор по месту жительства, но не сделал этого. Теперь прокуратура выясняет, почему же Молчанов не состоял на учёте;
- отреставрированные дома центра Рыбинска за одну ночь покрылись граффити, что повергло в шок местных жителей. Кто-то из баллончиков изуродовал ровные стены зданий;
- ярославская епархия попросила, а чиновники не могли отказать — в центре города часть здания вернут Русской православной церкви;
- вместо «гармошек» — бэушки: в Ярославле началась глобальная замена троллейбусного парка. С чем предстоит столкнуться пассажирам электротранспорта.