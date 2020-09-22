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Женихов больше: назвали статистику, сколько девушек и мужчин живёт в Ярославской области

Статистика по числу мужчин и женщин значительно изменилась в Ярославской области за последние годы

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Всегда считалось, что женщин больше, чем мужчин

Всегда считалось, что женщин больше, чем мужчин

Сколько девушек и мужчин живёт в Ярославской области: статистика

Интересную статистику опубликовал Ярославльстат, рассказав, как сейчас распределяется население по половому признаку. Иными словами, сколько мужчин и женщин живёт в Ярославской области. Мы уже привыкли, что девушек, как правило, больше. Но статистика последних лет говорит об обратном.

— В Ярославской области в течение последних лет число мужчин трудоспособного возраста значительно превышает число женщин, — сообщает региональный орган статистики.

Трудоспособным для женщин с этого года считается возраст от 16 до 55 лет, для мужчин — от 16 до 60 лет.

По данным за 2020 год в Ярославской области проживает 1 миллион 253 тысячи 389 человек, из них:

  • мужчины — 563 504 человека;
  • женщины — 689 885 человек.

Но если смотреть в разных возрастных категориях, то окажется, что женщин больше, потому что мужчины реже доживают до пенсионного возраста. Однако в более молодом возрасте число мужчин заметно превышает количество женщин, проживающих в Ярославской области. Такая же картина и у детей: мальчиков больше.

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