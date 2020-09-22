Женихов больше: назвали статистику, сколько девушек и мужчин живёт в Ярославской области

Интересную статистику опубликовал Ярославльстат, рассказав, как сейчас распределяется население по половому признаку. Иными словами, сколько мужчин и женщин живёт в Ярославской области. Мы уже привыкли, что девушек, как правило, больше. Но статистика последних лет говорит об обратном.

— В Ярославской области в течение последних лет число мужчин трудоспособного возраста значительно превышает число женщин, — сообщает региональный орган статистики.

Трудоспособным для женщин с этого года считается возраст от 16 до 55 лет, для мужчин — от 16 до 60 лет.