Женихов больше: назвали статистику, сколько девушек и мужчин живёт в Ярославской области

Сколько девушек и мужчин живёт в Ярославской области: статистика
Интересную статистику опубликовал Ярославльстат, рассказав, как сейчас распределяется население по половому признаку. Иными словами, сколько мужчин и женщин живёт в Ярославской области. Мы уже привыкли, что девушек, как правило, больше. Но статистика последних лет говорит об обратном.
— В Ярославской области в течение последних лет число мужчин трудоспособного возраста значительно превышает число женщин, — сообщает региональный орган статистики.
Трудоспособным для женщин с этого года считается возраст от 16 до 55 лет, для мужчин — от 16 до 60 лет.
По данным за 2020 год в Ярославской области проживает
- мужчины —
563 504человека;
- женщины —
689 885человек.
Но если смотреть в разных возрастных категориях, то окажется, что женщин больше, потому что мужчины реже доживают до пенсионного возраста. Однако в более молодом возрасте число мужчин заметно превышает количество женщин, проживающих в Ярославской области. Такая же картина и у детей: мальчиков больше.