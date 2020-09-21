21 сентября понедельник
СЕЙЧАС +11°С
usd 75.03
eur 88.96
СрочноТолпа у COVID-лаборатории: что там происходит

Все новости

Все новости

«Исправить можно одним способом»: блогер Варламов разнёс главного архитектора Ярославля за пристройку

Причиной критики стала пристройка к дому-сталинке на улице Победы

417
5Обсудить

Поделиться

Пристройка станет ещё больше&nbsp;

Пристройка станет ещё больше 

Илья Варламов раскритиковал пристройку к «сталинке» на улице Победы

Эту пристройку у дома № 15 по улице Победы обсуждает вся страна после того, как на неё обратил внимание российский блогер-урбанист Илья Варламов. Он не смог промолчать, увидев новый проект, предполагающий увеличение пристройки в масштабах.

Департамент строительства Ярославской области сообщил, что планируется второй этап строительства. Что хотят здесь менять дальше? Сейчас дом на 30% жилой. Владелец клиники, располагающейся в остальной части дома, — депутат облдумы Юрий Филимендиков планирует выкупить здание у жильцов полностью и изменить прилегающую территорию — сделать зоны отдыха с фонтанами, обустроить детские площадки. На эскизах будущего проекта также изображена внушительная стена, отделяющая двор дома от улицы.

Первый вариант продолжения строительства — с фигурным забором&nbsp;

Первый вариант продолжения строительства — с фигурным забором 

Второй вариант забора — прямой&nbsp;

Второй вариант забора — прямой 

— А жильцов вы, кстати, не забыли спросить, собираются ли они продавать свои квартиры в «сталинке» господину Филимендикову, чтобы их потом отправили жить в какую-нибудь 15-этажку на засранной окраине? — возмущённо написал блогер Илья Варламов. — Я подозреваю, что власти региона и Ярославля решили просто разбавить негатив, который вполне предсказуемо вылился на них после того, как они согласовали кошмарный проект депутата Филимендикова.

В самом проекте блогер-урбанист одобрил внешнюю парковку и попытку сохранить деревья.

— Из хорошего здесь можно выделить декларируемое на рендере намерение сохранить деревья, а также парковку, которая вынесена к проезжей части. Раньше (ещё до появления пристройки) машины кидали прямо под окнами дома. Но даже в эту фантастическую картинку они вписаны со скрипом. Боюсь, их просто срубят, чтобы не мешали, — высказал опасения Илья Варламов.

Вариант оформления внутреннего двора&nbsp;

Вариант оформления внутреннего двора 

Оформление внутреннего двора блогер назвал бестолковым

Оформление внутреннего двора блогер назвал бестолковым

Но больше всего в этой истории досталось главному архитектору Ярославля Артёму Цымбалову, который высказался о пристройке словами «объект не совсем получился». При том, что депутат — владелец здания уверял, что всё согласовано, включая внешний облик.

— Представьте себе, что на приём к главному архитектору Ярославля пришёл конь и навалил посреди кабинета огромную кучу. Но уборщица не стала это убирать, а красиво разложила, чтобы осталась одна большая куча и по бокам две кучки поменьше. Понравилось бы Артёму Цымбалову в таких условиях работать? Вряд ли. Тогда почему в городе согласуются подобные проекты? — пишет Илья Варламов. — «Исправить ситуацию» здесь можно только одним способом — снести эту постройку к чертям собачьим и не пытаться продать местных жителей депутату, будто крепостных.

Недавно мы писали о том, какая участь настигла дома-сталинки Ярославля в последние годы.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пристройкасталинка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!