«Исправить можно одним способом»: блогер Варламов разнёс главного архитектора Ярославля за пристройку

— А жильцов вы, кстати, не забыли спросить, собираются ли они продавать свои квартиры в «сталинке» господину Филимендикову, чтобы их потом отправили жить в какую-нибудь 15-этажку на засранной окраине? — возмущённо написал блогер Илья Варламов. — Я подозреваю, что власти региона и Ярославля решили просто разбавить негатив, который вполне предсказуемо вылился на них после того, как они согласовали кошмарный проект депутата Филимендикова.

В самом проекте блогер-урбанист одобрил внешнюю парковку и попытку сохранить деревья.

— Из хорошего здесь можно выделить декларируемое на рендере намерение сохранить деревья, а также парковку, которая вынесена к проезжей части. Раньше (ещё до появления пристройки) машины кидали прямо под окнами дома. Но даже в эту фантастическую картинку они вписаны со скрипом. Боюсь, их просто срубят, чтобы не мешали, — высказал опасения Илья Варламов.

