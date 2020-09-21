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Тема дняПереписка с рыбинским маньяком: как он обольщал

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Рост заболевших COVID и подробности о Рыбинском маньяке: что случилось в Ярославской области. Коротко

Главные новости к утру 21 сентября

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Главные новости к утру понедельника

Главные новости к утру понедельника

Доброе утро, друзья!

Мы собрали для вас самые важные новости, которые произошли в Ярославской области за сутки. Короткий дайджест:

  • в Ярославле скончалась директор детской школы искусств имени Собинова, заслуженный работник культуры Светлана Дильмухаметова;
  • в Ярославской области растёт количество заразившихся коронавирусом — COVID-19 подтвердили ещё у 47 человек;
  • в центре Ярославля владельцы квартиры ушли, оставив на плите чайник. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали спасателей;
  • голосование за место для спортплощадки в Заволжском районе Ярославля превратилось в скандал. В лидерах — Тверицкая набережная и создание парка «Озёрная гривка». Люди спорили и обвиняли оппонентов в накрутке голосов, но мэр увидел, что накручивали все;
  • после жестокого убийства в Рыбинске двух девочек-сестёр уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением о создании единого открытого реестра отсидевших за педофилию и вышедших на свободу;
  • Виталий Молчанов, обвиняемый сейчас в убийстве двух девочек в Рыбинске, на сайтах знакомств вёл свою аккаунт и знакомился с женщинами. Анкета удалена, но одна из девушек, которая переписывалась с Молчановым, рассказала, как он был обходителен. Сейчас у нее просто холодный пот от осознания того, что с ней могло случиться, зайди это общение дальше...

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COVID-19ЯрославльновостикоронавирусВиталий Молчанов
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