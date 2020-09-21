Рост заболевших COVID и подробности о Рыбинском маньяке: что случилось в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья!
Мы собрали для вас самые важные новости, которые произошли в Ярославской области за сутки. Короткий дайджест:
- в Ярославле скончалась директор детской школы искусств имени Собинова, заслуженный работник культуры Светлана Дильмухаметова;
- в Ярославской области растёт количество заразившихся коронавирусом — COVID-19 подтвердили ещё у 47 человек;
- в центре Ярославля владельцы квартиры ушли, оставив на плите чайник. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали спасателей;
- голосование за место для спортплощадки в Заволжском районе Ярославля превратилось в скандал. В лидерах — Тверицкая набережная и создание парка «Озёрная гривка». Люди спорили и обвиняли оппонентов в накрутке голосов, но мэр увидел, что накручивали все;
- после жестокого убийства в Рыбинске двух девочек-сестёр уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением о создании единого открытого реестра отсидевших за педофилию и вышедших на свободу;
- Виталий Молчанов, обвиняемый сейчас в убийстве двух девочек в Рыбинске, на сайтах знакомств вёл свою аккаунт и знакомился с женщинами. Анкета удалена, но одна из девушек, которая переписывалась с Молчановым, рассказала, как он был обходителен. Сейчас у нее просто холодный пот от осознания того, что с ней могло случиться, зайди это общение дальше...