Ремонт фасадов в зоне ЮНЕСКО: как выглядят отреставрированные здания в центре Ярославля

В 2017 году Ярославская область получила от правительства Москвы деньги на реконструкцию зоны ЮНЕСКО. Тогда планировали отремонтировать фасады 12 зданий в центре Ярославля. Работы начали в мае того же года, а закончить планировали к концу лета. Мы прогулялись по центру и посмотрели, все ли фасады домов отремонтировали и как они выглядят сейчас.



Первым в списке на реконструкцию был дом на Волжской набережной, 25. Стоимость контракта — порядка 3 млн 700 тыс. рублей. Работы там были не только по фасаду, ремонтировали ещё и балконы. Рабочие обещали, что фасад сохранит свой вид не меньше чем на 10 лет.