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Ремонт фасадов в зоне ЮНЕСКО: как выглядят отреставрированные здания в центре Ярославля

Смотрим, преобразились ли 12 домов

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Здания реставрировали три года назад

Здания реставрировали три года назад

В 2017 году Ярославская область получила от правительства Москвы деньги на реконструкцию зоны ЮНЕСКО. Тогда планировали отремонтировать фасады 12 зданий в центре Ярославля. Работы начали в мае того же года, а закончить планировали к концу лета. Мы прогулялись по центру и посмотрели, все ли фасады домов отремонтировали и как они выглядят сейчас.

Первым в списке на реконструкцию был дом на Волжской набережной, 25. Стоимость контракта — порядка 3 млн 700 тыс. рублей. Работы там были не только по фасаду, ремонтировали ещё и балконы. Рабочие обещали, что фасад сохранит свой вид не меньше чем на 10 лет.

У здания на Волжской набережной, 25 потемнели белые балконы, а на углу под крышей виден кусок фасада, который покрашен не в основной тон

У здания на Волжской набережной, 25 потемнели белые балконы, а на углу под крышей виден кусок фасада, который покрашен не в основной тон

Стоящее рядом здание на Волкова, 2 выглядит чистым и обновлённым

Стоящее рядом здание на Волкова, 2 выглядит чистым и обновлённым

Вид на отреставрированные дома

Вид на отреставрированные дома

Фасад здания в Народном переулке, 6 чистый и без сколов

Фасад здания в Народном переулке, 6 чистый и без сколов

Здание по адресу Советский переулок, 3 выглядит свежим, вот только внизу краска уже облупилась

Здание по адресу Советский переулок, 3 выглядит свежим, вот только внизу краска уже облупилась

Соседнему дому повезло гораздо меньше — его просто завесили банером. Хотя адрес&nbsp;Советский переулок, 5 был в списке зданий, фасады которых должны были отреставрировать

Соседнему дому повезло гораздо меньше — его просто завесили банером. Хотя адрес Советский переулок, 5 был в списке зданий, фасады которых должны были отреставрировать

У дома на Челюскинцев, 13 белые балконы местами позеленели

У дома на Челюскинцев, 13 белые балконы местами позеленели

У здания на Челюскинцев, 16 над входом отвалилась штукатурка

У здания на Челюскинцев, 16 над входом отвалилась штукатурка

Так выглядит соседний дом. Челюскинцев, 16А

Так выглядит соседний дом. Челюскинцев, 16А

Обновлённый фасад на Нахимсона, 3

Обновлённый фасад на Нахимсона, 3

Фасад дома на Революционной, 3 тоже обновили

Фасад дома на Революционной, 3 тоже обновили

На торце светлого фасада здания на улице Революционной, 3 видны подтёки

На торце светлого фасада здания на улице Революционной, 3 видны подтёки

Свеженький фасад дома № 5 на улице Советской

Свеженький фасад дома № 5 на улице Советской

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