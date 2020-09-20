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Тема дняРыбинского маньяка отправили за решётку

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Маньяк за решёткой и смертельное ДТП: что произошло в Ярославской области за сутки. Коротко

Публикуем главные новости к утру 20 сентября

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Самые важные новости к утру 20 сентября

Самые важные новости к утру 20 сентября

Доброе утро, друзья!

Чтобы вы были в курсе главных новостей, которые произошли в Ярославской области за прошедшие сутки, мы составили короткий дайджест.

Самое важное к утру 20 сентября, коротко:

  • коронавирус не отступает! В Ярославской области за сутки заболели 44 человека, а с начала пандемии — 8041;
  • в Ярославле утром 19 сентября произошло смертельное ДТП. Авария случилась на Полушкиной роще около 09:00. Водитель такси на большой скорости влетел в столб;
  • рыбинскому маньяку Виталию Молчанову, который изнасиловал и убил девочек-сестёр, предъявили обвинение. Мужчине вменяют три уголовные статьи;
  • днём 19 сентября рыбинского маньяка привезли в суд для избрания ему меры пресечения. Молчанов будет ждать суда за решёткой;
  • в Ярославле вечером у дома по адресу Чехова, 23/11 столпились спасатели, медики и полиция. Спецслужбы собирались эвакуировать жильцов;
  • депутат ярославской областной думы Тигран Казарян попал в рейтинг Forbes «100 госслужащих с самыми высокими доходами». И все благодаря жене.

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