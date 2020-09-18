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В Ярославской области назначен новый руководитель ГИБДД

В ведомстве назвали имя начальника

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Антон Царёв с 90-х годов работает в ГИБДД

Антон Царёв с 90-х годов работает в ГИБДД

В Ярославской области назначен новый руководитель ГИБДД

В Управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области был назначен руководитель. Место занял полковник полиции Антон Царёв, который уже до этого работал в этой должности с приставкой «и. о.».

— Он с 16 сентября официально приступил к работе в должности начальника, — сообщили в ведомстве.

Антон Царёв родился 27 июня 1974 года в Ярославле. В 1996 году с отличием окончил Ярославский государственный технический университет по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство», а в 2002 году с отличием окончил ярославский филиал Академии труда и социальных отношений по специальности «юриспруденция». Службу в органах внутренних дел начал в 1996 году в должности инспектора по розыску Ярославского городского межрайонного отдела ГАИ УВД Ярославской области. Женат, воспитывает двух сыновей.

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ГИБДДАнтон Царёв
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