В Ярославской области назначен новый руководитель ГИБДД

В Управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области был назначен руководитель. Место занял полковник полиции Антон Царёв, который уже до этого работал в этой должности с приставкой «и. о.».



— Он с 16 сентября официально приступил к работе в должности начальника, — сообщили в ведомстве.



Антон Царёв родился 27 июня 1974 года в Ярославле. В 1996 году с отличием окончил Ярославский государственный технический университет по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство», а в 2002 году с отличием окончил ярославский филиал Академии труда и социальных отношений по специальности «юриспруденция». Службу в органах внутренних дел начал в 1996 году в должности инспектора по розыску Ярославского городского межрайонного отдела ГАИ УВД Ярославской области. Женат, воспитывает двух сыновей.

