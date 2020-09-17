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«В таких условиях живут люди»: в Ярославле чиновник показал ужасы старых домов на «Пятёрке»

Кадры обнародовал глава Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин

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Кадры из дома на улице Белинского выложил глава Кировского и Ленинского районов

Кадры из дома на улице Белинского выложил глава Кировского и Ленинского районов

В Ярославле чиновник показал ужасы старых домов на «Пятёрке». Фото

Глава территориальной администрации Кировского и Ленинского района Александр Трудоношин опубликовал в социальных сетях фотографии из аварийного дома, который по плану должны расселить только через два года.

— В таких условиях сейчас живут люди на Белинского, 19а, — написал Александр Трудоношин. — Отсюда они переедут в маневренный фонд. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются временно, на период до двух лет. В данном случае до расселения дома и предоставления гражданам жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.

Публикуем снимки, которые выложил на всеобщее обозрение чиновник.

Жители дома живут в нечеловеческих условиях

Жители дома живут в нечеловеческих условиях

Дом на Белинского, 19 уже давно находится в таком состоянии

Дом на Белинского, 19 уже давно находится в таком состоянии

Здание признано аварийным

Здание признано аварийным

Жителей должны расселить лишь через два года

Жителей должны расселить лишь через два года

А пока людям приходится жить здесь

А пока людям приходится жить здесь

Находиться здесь уже небезопасно

Находиться здесь уже небезопасно

Да и жить в таких условиях попросту невыносимо

Да и жить в таких условиях попросту невыносимо

Жителям дома решили предоставить маневренное жильё

Жителям дома решили предоставить маневренное жильё

Вскоре жильцы дома должны отсюда съехать

Вскоре жильцы дома должны отсюда съехать

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аварийное жильёАлександр Трудоношин«Пятерка»
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