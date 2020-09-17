«В таких условиях живут люди»: в Ярославле чиновник показал ужасы старых домов на «Пятёрке»

Глава территориальной администрации Кировского и Ленинского района Александр Трудоношин опубликовал в социальных сетях фотографии из аварийного дома, который по плану должны расселить только через два года.



— В таких условиях сейчас живут люди на Белинского, 19а, — написал Александр Трудоношин. — Отсюда они переедут в маневренный фонд. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются временно, на период до двух лет. В данном случае до расселения дома и предоставления гражданам жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.

