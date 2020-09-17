«Слово "чиновник" отдаёт нафталином»: директор ярославского департамента собрался на шоу «Последний герой»

Директор ярославского департамента собрался на шоу «Последний герой»
Не все те чиновники, что сидят в пиджаках по кабинетам. Исполняющий обязанности директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко может уехать на шоу «Последний герой». Едва отработав месяц в этой должности, 45-летний Лысенко попал на конкурсный отбор участников для поездки на проект.
Дело в том, что чиновник уже становился победителем шестого сезона шоу «Последний герой. Забытые в раю» в 2009 году (шоу снимали на одном из островов в Карибском бассейне). На момент участия в шоу ему было 33 года. На этот раз идея шоу — собрать команду из лучших игроков предыдущих сезонов.
— Я рассматриваю это как вызов преодоления, и для меня в жизни главное ставить цель и достигать, — рассказал в интервью Владимир Лысенко. — Конечно, за 12 лет мы меняемся, но мальчишество, оно не уходит.
И поморщился, когда ведущий назвал его чиновником.
— Слово «чиновник» мне не нравится, оно отдаёт каким-то нафталином. Управленец.
Мы дозвонились до руководителя департамента, чтобы узнать, действительно ли он поедет на шоу.
- Они ко мне обратились достаточно давно, чтобы я их поддержал, дал им интервью. Никакой задачи ехать не было, и планов не было. Работа в приоритете. Основная задача продвигать область, я это интервью использовал, чтобы продвинуть ярославский регион и предложил провести проект у нас на Рыбинском море, - ответил 76.RU Владимир Лысенко. - В своих социальных сетях не призываю за меня голосовать. У нас есть, чем тут заниматься, сейчас занимаемся порталом ВизитЯрославия, который может стать основной точкой для тех, кто планирует посещение региона. Кроме того, планируем открыть театральный вагон в поезде «Ласточка» с идеей, что ярославский театр начинается уже в Москве.
Владимир Лысенко вступил на пост руководителя департамента туризма 11 августа 2020 года. Ранее он работал в сети отелей Heliopark.
Напомним, ранее департамент туризма возглавляла Юлия Рыбакова, при которой в области придумали бренд «Ярославская гардарика». 31 июля она объявила о своем уходе.