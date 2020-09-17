«Слово "чиновник" отдаёт нафталином»: директор ярославского департамента собрался на шоу «Последний герой»

— Я рассматриваю это как вызов преодоления, и для меня в жизни главное ставить цель и достигать, — рассказал в интервью Владимир Лысенко. — Конечно, за 12 лет мы меняемся, но мальчишество, оно не уходит.

И поморщился, когда ведущий назвал его чиновником.

— Слово «чиновник» мне не нравится, оно отдаёт каким-то нафталином. Управленец.

Мы дозвонились до руководителя департамента, чтобы узнать, действительно ли он поедет на шоу.

- Они ко мне обратились достаточно давно, чтобы я их поддержал, дал им интервью. Никакой задачи ехать не было, и планов не было. Работа в приоритете. Основная задача продвигать область, я это интервью использовал, чтобы продвинуть ярославский регион и предложил провести проект у нас на Рыбинском море, - ответил 76.RU Владимир Лысенко. - В своих социальных сетях не призываю за меня голосовать. У нас есть, чем тут заниматься, сейчас занимаемся порталом ВизитЯрославия, который может стать основной точкой для тех, кто планирует посещение региона. Кроме того, планируем открыть театральный вагон в поезде «Ласточка» с идеей, что ярославский театр начинается уже в Москве.