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Разделили город на два лагеря: Ярославль разрисовали огромными граффити с портретами великих людей

Это результат фестиваля уличного искусства «Не забывай свои корни»

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Огромный портрет химика Менделеева на дворце культуры «Нефтяник»&nbsp;

Огромный портрет химика Менделеева на дворце культуры «Нефтяник» 

Ярославль украсили огромными граффити с портретами великих людей

Это событие в прямом смысле оставило свой след в городе. В Ярославле прошёл фестиваль уличной культуры «Не забывай свои корни», во время которого на фасадах зданий появились портреты известных деятелей страны. Символично, свои места они заняли на библиотеках, кинотеатрах и школах искусств, названных в их честь.

Например, на здании областной библиотеки имени Некрасова появился портрет русского поэта Николая Некрасова. Рядом с портретом появились изображения, иллюстрирующие сказки и рассказы писателя.

Серая стена стала яркой&nbsp;

Серая стена стала яркой 

— Миссия фестиваля — сделать историю России узнаваемой и понятной, а городскую среду — яркой и информативной, — говорят о себе организаторы. — А также дать возможность профессиональным художникам продемонстрировать уникальные способности.

Русский поэт Владимир Маяковский на здании библиотеки в Заволжском районе, названной в его честь&nbsp;

Русский поэт Владимир Маяковский на здании библиотеки в Заволжском районе, названной в его честь 

— Спасибо организаторам акции и граффисту из Хабаровска Дмитрию Комолову. Маяковский был дважды в Ярославле. В библиотеке имени поэта хранятся памятные предметы — посмертная маска поэта и картина В. Ульянова «Маяковский выступает перед молодежью в театре имени Федора Волкова», — рассказала Светлана Ахметдинова.

Много лет библиотека стояла в неприглядном виде

Фото 1: ФЕСТИВАЛЬ «НЕ ЗАБЫВАЙ СВОИ КОРНИ» / vk.com
Фото 2: «Яндекс.Карты»
Портрет Фёдора Волкова на Московском проспекте&nbsp;

Портрет Фёдора Волкова на Московском проспекте 

Этот портрет вызвал вопросы о месте размещения — под железнодорожным мостом&nbsp;

Этот портрет вызвал вопросы о месте размещения — под железнодорожным мостом 

Советская волейболистка Галина Леонтьева у стадиона «Молния» на улице Щепкина&nbsp;

Советская волейболистка Галина Леонтьева у стадиона «Молния» на улице Щепкина 

Дмитрий Менделеев на стене киноклуба «Нефть»<br><br>

Дмитрий Менделеев на стене киноклуба «Нефть»

Несмотря на подавляющее большинство восторженных отзывов, не все люди оценили новые граффити.

— На мой взгляд — неприятное граффити. Отталкивающее. И по цветовому решению, и по образу ученого, — высказалась член союза архитекторов Ольга Мазанова о портрете Дмитрия Менделеева. — Я не в курсе, о какой стене идет речь, где появилось граффити с Менделеевым. Но на главном фасаде дворца культуры «Нефтяник» есть (было?) красивое декоративное панно в сдержанной теплой цветовой гамме. Раскрашивать кто во что горазд разные фасады ДК как минимум странно. Покушение на единство архитектурного облика здания.

А вам нравятся такие граффити?

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    уличное искусствофестивальграффити
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