Разделили город на два лагеря: Ярославль разрисовали огромными граффити с портретами великих людей

Ярославль украсили огромными граффити с портретами великих людей
Это событие в прямом смысле оставило свой след в городе. В Ярославле прошёл фестиваль уличной культуры «Не забывай свои корни», во время которого на фасадах зданий появились портреты известных деятелей страны. Символично, свои места они заняли на библиотеках, кинотеатрах и школах искусств, названных в их честь.
Например, на здании областной библиотеки имени Некрасова появился портрет русского поэта Николая Некрасова. Рядом с портретом появились изображения, иллюстрирующие сказки и рассказы писателя.
— Миссия фестиваля — сделать историю России узнаваемой и понятной, а городскую среду — яркой и информативной, — говорят о себе организаторы. — А также дать возможность профессиональным художникам продемонстрировать уникальные способности.
— Спасибо организаторам акции и граффисту из Хабаровска Дмитрию Комолову. Маяковский был дважды в Ярославле. В библиотеке имени поэта хранятся памятные предметы — посмертная маска поэта и картина В. Ульянова «Маяковский выступает перед молодежью в театре имени Федора Волкова», — рассказала Светлана Ахметдинова.
Несмотря на подавляющее большинство восторженных отзывов, не все люди оценили новые граффити.
— На мой взгляд — неприятное граффити. Отталкивающее. И по цветовому решению, и по образу ученого, — высказалась член союза архитекторов Ольга Мазанова о портрете Дмитрия Менделеева. — Я не в курсе, о какой стене идет речь, где появилось граффити с Менделеевым. Но на главном фасаде дворца культуры «Нефтяник» есть (было?) красивое декоративное панно в сдержанной теплой цветовой гамме. Раскрашивать кто во что горазд разные фасады ДК как минимум странно. Покушение на единство архитектурного облика здания.