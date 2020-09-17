Разделили город на два лагеря: Ярославль разрисовали огромными граффити с портретами великих людей

Это событие в прямом смысле оставило свой след в городе. В Ярославле прошёл фестиваль уличной культуры «Не забывай свои корни», во время которого на фасадах зданий появились портреты известных деятелей страны. Символично, свои места они заняли на библиотеках, кинотеатрах и школах искусств, названных в их честь.

Например, на здании областной библиотеки имени Некрасова появился портрет русского поэта Николая Некрасова. Рядом с портретом появились изображения, иллюстрирующие сказки и рассказы писателя.