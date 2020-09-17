Убийство детей в Рыбинске и ковид в вузе: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Привет, друзья! Мы сделали подборку главных новостей за последние сутки. Коротко о важном к утру 17 сентября:
- власти Ярославля собираются полностью обновить систему городского освещения — рассказываем о нюансах такого решения;
- стали известны подробности о семье в Ярославской области, где жестоко зарезали двух девочек;
- на улице становится всё холоднее, а в Ярославле люди вынуждены ждать транспорт под дождем и ветром — в мэрия объяснили, почему на остановках убрали павильоны;
- с каждым днём ухудшается ситуация по коронавирусу, зафиксирован новый рост заболевших;
- жителей взорвавшегося дома в Ярославле расселят в съёмные квартиры;
- мэр Ярославля отказался включать отопление в детских садах раньше срока — рассказываем, как он это объяснил;
- в Ярославле целую группу студентов государственного вуза отправили на карантин.