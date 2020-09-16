В Ярославле депутата обвинили в злоупотреблении полномочиями

В Ярославле депутата обвинили в злоупотреблении полномочий
Сегодня, 16 сентября, на заседании муниципалитета в Ярославле сделали выговор одному из депутатов — его обвинили в превышении полномочий. Речь идёт об опальном депутате Дмитрии Петровском, который выступил с двумя предложениями: штрафовать своих коллег за отсутствие маски на заседании и запретить депутатам лечиться за границей.
Последнее предложение совет муниципалитета не поддержал.
— Это злоупотребление правом депутата, — сказала секретарь, сверившись с законодательством.
Злоупотребление увидели в том, что депутат выносит предложение о том, чтобы чиновники и депутаты лечились только в России, уже не в первый раз. Ему отказывают, но он снова вносит его.
— Я ничем не злоупотребил. Это неудачное высказывание. Я использовал свое право отстаивать интересы избирателей. И я им пользуюсь. В отличии от других депутатов, — пояснил 76.RU Дмитрий Петровский. —
Я считаю это важным для людей, поэтому внёс свое предложение уже в виде отдельного обращения и призвал всех поодиночке подписывать, а не целым муниципалитетом.
Именно Дмитрий Петровский не так давно подал заявление в Следственный комитет на блогера Юрия Дудя из-за публикации в «Инстаграме». Что ещё предлагал Петровский: объединить Ярославскую и Костромскую области, отдавать преступников на органы, просил Путина закрыть шоу «Дом-2». Депутат настолько выделялся своими неординарными заявлениями, что от него отказалась фракция «Единая Россия», в которой он состоял.