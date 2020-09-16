В Ярославле депутата обвинили в злоупотреблении полномочиями

Сегодня, 16 сентября, на заседании муниципалитета в Ярославле сделали выговор одному из депутатов — его обвинили в превышении полномочий. Речь идёт об опальном депутате Дмитрии Петровском, который выступил с двумя предложениями: штрафовать своих коллег за отсутствие маски на заседании и запретить депутатам лечиться за границей.

Последнее предложение совет муниципалитета не поддержал.

— Это злоупотребление правом депутата, — сказала секретарь, сверившись с законодательством.



Злоупотребление увидели в том, что депутат выносит предложение о том, чтобы чиновники и депутаты лечились только в России, уже не в первый раз. Ему отказывают, но он снова вносит его.