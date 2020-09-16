Убийство девочек-сестёр и COVID в школах: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья!
Чтобы вы были в курсе главных новостей, которые произошли в Ярославской области за прошедшие сутки, мы собрали короткий дайджест. Самое важное к утру 16 сентября. Коротко:
- к середине сентября ситуация с распространением коронавирусной инфекции по Ярославской области стала ухудшаться. На утро 15 сентября оперативный штаб сообщил о смерти 66-летнего пациента от COVID-19 и 42 новых случаях заболевания;
- в Ярославле рассматривают возможность пораньше включить отопление в больницах, садиках и школах;
- в Ярославле могут быть сорваны сроки ремонта Добрынинского путепровода, из-за чего мост останется закрытым до конца года;
- департамент образования Ярославской области озвучил данные о классах, закрытых на карантин из-за коронавируса. На 15 сентября таких классов в регионе зафиксировано 29 в 15 школах. COVID выявили в шести детсадах;
- в Рыбинске мужчина жестоко убил двух девочек 9 и 14 лет. Информацию об убийстве подтвердили в Следственном комитете.