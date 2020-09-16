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Тема дняКогда на улицах Ярославля будут гореть фонари

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Убийство девочек-сестёр и COVID в школах: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Главные новости к утру 16 сентября

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Самые важные новости к утру 16 сентября

Самые важные новости к утру 16 сентября

Доброе утро, друзья!

Чтобы вы были в курсе главных новостей, которые произошли в Ярославской области за прошедшие сутки, мы собрали короткий дайджест. Самое важное к утру 16 сентября. Коротко:

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